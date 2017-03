Thiếu nữ tát CSGT bị phạt 9 tháng tù

Sáng hôm nay (23-8), trả lời HĐXX, Linh thừa nhận hành vi tấn công CSGT là sai. Cô nữ sinh lớp 12 khai do gia đình khó khăn, nhà chỉ có một chiếc xe máy, nếu bị cảnh sát lập biên bản tạm giữ xe sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nên đã lao vào ngăn cản.







Linh nói: "Bị cáo biết lỗi rồi. Bị cáo mong được tha thứ để tiếp tục được đi học để nuôi mẹ, nuôi em...". Ảnh: Quốc Thắng. Linh nói: "Bị cáo biết lỗi rồi. Bị cáo mong được tha thứ để tiếp tục được đi học để nuôi mẹ, nuôi em...". Ảnh: Quốc Thắng.



Theo bị cáo Linh, lúc đó do quá kích động khi thấy mẹ khóc còn 2 cảnh sát liên tục lôi kéo, đập vào xe nên đã đẩy họ ra đường và... tấn công. Tuy nhiên cách lý giải này không được đại diện VKS chấp nhận bởi cho rằng Linh không thể bị "kích động" trước hành động đúng pháp luật của CSGT.Có mặt tại tòa, mẹ Linh cũng thừa nhận con gái đã hành xử sai. Bà bảo sau khi ly hôn, 3 mẹ con sống với nhau, do bươn chải với cuộc sống nên bà ít quan tâm, dạy dỗ đúng mức con cái.Trong phần buộc tội, đại diện VKS lên án hành vi xem thường pháp luật của bị cáo Linh và đề nghị HĐXX tuyên phạt cô từ 6 đến 9 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".Bào chữa cho Linh, luật sư không tranh luận về tội danh của thân chủ mà chỉ đưa ra những tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, ông đề nghị HĐXX cho Linh được hưởng án treo.Trong lời nói sau cùng, cô gái 18 tuổi nghẹn giọng, mắt đỏ hoe: "Bị cáo biết lỗi rồi. Bị cáo mong được tha thứ để tiếp tục được đi học để nuôi mẹ, nuôi em...".Giờ nghị án, Linh ngồi lặng lẽ, cúi đầu và liên tục thở dài. Hỏi vì sao lại có hành động "quá đáng" như vậy với cảnh sát giao thông, cô bật khóc: "Lúc đó em chẳng suy nghĩ được gì. Thấy mẹ khóc em thương quá... Về nhà em hối hận nhiều lắm. Biết mình sai, em đã đi tìm các anh ấy để nói một lời xin lỗi nhưng không gặp".Với nhận định, Linh chưa phạm tội lần nào, nhân thân tốt... nhưng hành vi lại manh động, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ và an ninh trật tự xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.Sau khi nghe tuyên án, hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt, Linh lặng thinh một lát rồi ngã khụy xuống ghế.Theo Quốc Thắng (VNE)