Thiếu nữ tuổi teen đâm chết cậu vì bị ngăn đi chơi

Chiều 6/11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hải Duyên (SN 1993, trú tổ 4, thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai) 9 năm tù giam vì tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h30 ngày 3/5/2012, Duyên điện thoại rủ 3 bạn nam đến nhà mình để chơi bài. Khoảng 1 tiếng sau, mẹ Duyên là bà Phạm Thị Thu Hương đi ăn đám cưới về nhìn thấy nên nói: “Đây không phải là chỗ các cháu tụ tập bài bạc”. Nghe mẹ nói vậy, Duyên liền cãi lại mẹ. Thấy vậy, 3 người bạn của Duyên liền đứng dậy để đi về, thì Duyên lấy áo khoác và đi theo 3 bạn nam.

Lúc này, anh Phạm Thanh Sơn (SN 1977, là cậu ruột Duyên, đang ở nhà Duyên) từ trong nhà ra ngăn cản không cho cháu mình đi chơi. Khi Duyên leo lên xe mô tô của bạn ngồi thì anh Sơn túm tóc kéo Duyên lại và tát vào mặt Duyên, làm Duyên bị ngã xuống đất.



Chỉ vì bị ngăn cản đi chơi mà Duyên đã giết chết cậu ruột mình

Thấy vậy, mẹ và 3 người bạn của Duyên tới can ngăn thì anh Sơn nói: “Đứa nào vào can tao đánh chết”. Rồi anh Sơn dùng tay nắm tóc kéo Duyên đứng dậy. Để phản kháng lại, Duyên liền dùng tay lấy một con dao (loại dao gấp bấm, dài 19,7cm) trong túi quần ra bấm vào nút để mũi dao bật ra, rồi đâm một nhát vào sườn trái và một nhát vào vai trái của cậu mình.

Gây án xong, Duyên liền lên xe bảo bạn chở đến nhà người yêu ở tổ 5, thị trấn Phú Thiện.

Còn anh Sơn chết trước khi được đưa đi cấp cứu do “Trụy tim mạch, suy hô hấp, mất máu cấp do vết thương thủng phổi trái, thủng gan trái do vật sắc nhọn”.

Theo Thiên Thư (Dân trí)