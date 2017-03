(PL)- Ngày 11-3, ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, cho biết do lượng nước về hồ quá thấp, chỉ đạt khoảng 50-60 m3/s nên mực nước tại hồ Trị An đã xuống mức 54 m (chỉ cao hơn mực nước chết 4 m).

Hiện nhà máy chỉ vận hành một (trong tổng số bốn) tuabin, sản xuất được 1 triệu kWh điện, tương đương 10% công suất thiết kế. Đáng lo ngại là nếu tình hình không thay đổi, nhà máy chỉ có thể sản xuất điện được đến hết tháng 4. N.LỘC