Thiếu phôi căn cước, dân phải chờ hai tháng nữa

Ngày 22-8, có mặt tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an TP Hà Nội, PV ghi nhận trong khoảng 30 phút có khoảng chục người dân đến nhận căn cước công dân (CCCD) theo giấy hẹn. Tuy nhiên, họ phải ra về vì chưa có, được hẹn lùi ngày trả.

“Theo giấy hẹn, ngày 19-8, PC64 trả CCCD. Do bận việc nên hôm nay (22-8), tôi mới đến nhưng cán bộ công an thông báo bị chậm. Tôi thắc mắc thì được giải thích do hệ thống bảo trì. Họ hẹn sau ngày 5-10 thì liên hệ lại nên chưa chắc ngày 5-10 tôi sẽ có thẻ” - chị Nguyễn Thị T. (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Cả nước chờ phôi thẻ

Đa phần người dân ở Hà Nội có giấy hẹn trả CCCD trong tháng 8 đều bị lùi hẹn trả đến đầu tháng 10-2016. “Những người làm trước thì được nhận bình thường nhưng đến tôi lại bị lùi tới gần hai tháng. Tôi bị mất CMND, chờ mãi để được cấp CCCD thì giờ lại không có, các hoạt động giao dịch chắc chắn bị ảnh hưởng” - một người dân bức xúc.

Ngoài các trường hợp có giấy hẹn được PC64 hẹn tiếp đến đầu tháng 10, các trường hợp làm tờ khai mới thì thời gian hẹn trả thẻ kéo dài đến 40 ngày, thay vì bảy ngày như quy định. Ông Bùi Văn H. (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết ông làm tờ khai vào ngày 22-8. Theo quy định, đến ngày 30-8 ông có thể nhận được thẻ nhưng giấy hẹn ghi ngày nhận vào 30-10.

Tình trạng hẹn tiếp hoặc kéo dài thời gian hẹn trả CCCD như trên cũng xảy ra ở nhiều tỉnh, TP khác. Cụ thể, sáng 22-8, chị TTTH (đường Trương Công Định, TP Vũng Tàu) đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Vũng Tàu nhận CCCD. Trước đó, CMND của hai vợ chồng chị đều hết hạn nên hai người làm CCCD. Theo giấy hẹn, chị sẽ nhận vào ngày 19-8 nhưng đến nơi, chị được thông báo đến tháng 10 mới có thể nhận được. “Chúng tôi đã đặt vé đi du lịch Côn Đảo rồi còn rất nhiều thủ tục khác cần tới CCCD. Nếu đến tháng 10 mới nhận được thì trong thời gian này, chúng tôi biết làm sao?” - chị H. thắc mắc.





Người dân đọc thông báo của Công an TP Vũng Tàu về lý do chậm cấp CCCD. Ảnh: KHÁNH LY

Một người dân khác ở đường Đồ Chiểu (phường 1, TP Vũng Tàu) cũng cho hay mới bị mất CMND nên tới PC64 Bà Rịa-Vũng Tàu làm CCCD. PC64 nhận hồ sơ nhưng nói tháng 11 mới có thể trả.

Tương tự, PC64 TP.HCM cũng thông báo cho người dân đến làm CCCD phải đến tháng 11 mới nhận được. Chiều 22-8, bà Nguyễn Thị Thu Vân (quận Bình Thạnh) dẫn con gái là Nguyễn Hồ Ánh Đào đến PC64 làm CCCD khi em vừa đủ tuổi đã tỏ ra hoang mang trước thông tin này. “Gia đình tôi đang làm thủ tục đi nước ngoài. Nếu đợi đến tháng 11-2016 mới có thẻ sẽ gây trễ nải cho công việc, ai chịu trách nhiệm?” - bà Vân nói.

Chậm do bảo trì hệ thống và thiếu phôi

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM hôm 22-8, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Bộ Công an, cho biết có hai nguyên nhân dẫn tới việc trả CCCD bị chậm. Cụ thể, hệ thống thiết bị sản xuất CCCD đang được bảo dưỡng, nâng cấp và nguồn phôi thẻ bị thiếu.

Về nguyên nhân nâng cấp hệ thống thiết bị sản xuất CCCD, Đại tá Thắng cho biết hiện nhân lực chưa thể thực hiện việc bảo trì cả hệ thống nên phải thuê chuyên gia nước ngoài làm việc này. “Dự kiến đến giữa tháng 9 sẽ xong việc bảo trì” - Đại tá Thắng thông tin.

Ngoài ra còn có nguyên nhân thiếu phôi thẻ do tính toán số thẻ chuẩn bị chưa được sát và do trục trặc ở khâu vận chuyển nên phôi thẻ chưa đến được Việt Nam như dự kiến. “Nguồn phôi thẻ để sản xuất CCCD trong nước chưa sản xuất được, phải mua từ Đức với khoảng cách xa và vận chuyển bằng đường biển (mỗi lần đặt cả container 20 feet, vận chuyển bằng đường hàng không sẽ đội giá cao) phụ thuộc vào yếu tố thời tiết (mưa, bão...). Dự kiến đầu tháng 10, lô phôi thẻ này sẽ về đến Việt Nam. Việc chậm trễ không phải do cố tình kéo dài thời gian mà do khách quan. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của người dân” - Đại tá Thắng nói.