Thiếu tướng Phan Anh Minh: Thông tin xác người 'bị chặt khúc' là thiếu chính xác

Thiếu tướng Phan Anh Minh, PGĐ Công an TP.HCM cung cấp thông tin tại cuộc họp chiều nay 6-10.

Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định các báo đưa tin vụ việc thi thể người đàn ông bỏ trong túi nilon phát hiện trước cổng công ty Pouyen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) sáng 5-10 bị phân xác là thiếu chính xác.

Theo ông Minh, nạn nhân không hề bị phân xác, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người đàn ông này. Phỏng đoán ban đầu có thể người đàn ông này cư ngụ thuộc các tỉnh miền Đông, bị giết và được chở bằng xe (xe tải, xe máy...) đến khu vực trên thì bị bỏ lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 5-10, một số người dân bán hàng rong trước cổng Khu công nghiệp Pouyen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã phát hiện thi thể một người đàn ông nên gọi điện thoại báo cho công an.

Tại hiện trường, phần thi thể được giấu trong một bao tải đậy tấm bạt màu xanh lên trên. Bên cạnh đó có một can nhựa màu vàng, đỏ.

Theo ông TVH (một người bán hàng rong tại đây) xác chết được một người chạy xe ôm tên Lộc phát hiện đầu tiên. Bao chứa xác phủ tấm bạt màu xanh để tại gốc cây trước cổng Khu công nghiệp Pouyen.

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết có dấu hiệu nạn nhân bị siết cổ, trên đầu bị vật cứng tác động gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hiện vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 3 giờ 45 ngày 1-10, dân cư ngụ ở phường Cầu Kho (quận 1) phát hiện ở trước số 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1, TP.HCM) có hai bao tải chứa những bộ phận của một phụ nữ đã bị cắt rời ra nhiều mảnh cùng những vệt máu, đang bốc mùi thối.

Ngay sau đó, công an TP đã tiến hành điều tra và bắt được nghi phạm là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1). Nghi can này khai nhận đã vứt phần đầu của nạn nhân H. ở khu vực gần cầu Lò Gốm, quận 6. Từ thông tin do Tuấn khai báo, cơ quan điều tra đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện đầu của nạn nhân được nghi can chôn ở bãi đất gần cầu. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.