Thiếu tướng Vũ Xuân Viên làm giám đốc Công an TP Đà Nẵng

(PLO)- Chiều 31-8, tại TP Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (Thứ trưởng Bộ Công an) đã thay mặt Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Công an TP Đà Nẵng.