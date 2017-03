Thiếu vắng bài phân tích chính sách có chất lượng

Tại sao người làm chính sách ngại tiếp xúc nhà báo? Những người làm chính sách ngại tiếp xúc nhà báo do họ thiếu kỹ năng giao tiếp, đối thoại, thậm chí bất hợp tác; có vấn đề trong công việc do chưa hoàn thiện; do đã từng dính “phốt” với báo chí; do nhìn gương báo chí đối xử với người khác. Tuy nhiên, người làm chính sách muốn báo chí phản ánh đúng sự thật, không cần tâng bốc, cắt xén hoặc đừng cố tình giật tít sai bản chất. Đồng thời báo chí cần có cái nhìn khách quan, bổ túc kiến thức về lĩnh vực mình viết và hãy đặt mình vào vị trí người làm chính sách. Ông TRẦN THANH HẢI, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)