Thịt bò bơm nước lại vào TP.HCM

(PLO) - Khoảng 4 giờ 30 ngày 12-12, Trạm Thú y quận Tân Bình (TP.HCM) kiểm tra xe tải 51C-45482 chở 1.250 kg thịt bò và 380 kg xương từ lò giết mổ Năm Xuân (huyện Thủ Thừa, Long An) vào tiêu thụ ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình, TP.HCM) theo giấy chứng nhận kiểm dịch số 343652 do Chi cục Thú y tỉnh Long An cấp.