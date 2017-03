Thợ cắt tóc chuyển nghề làm 'tú ông' môi giới mại dâm

Lê Hoàng Sơn

Phương thức hoạt động của Sơn khá khác biệt. Cụ thể Sơn thuê dài hạn hai phòng tại khách sạn RS ở đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Sơn vừa lấy nơi đây làm điểm trú ngụ, vừa là nơi cho khách và gái mua bán dâm với nhau.

Trong danh sách của Sơn có sẵn hàng chục số điện thoại của các cô gái bán dâm, đồng thời cũng có nhiều người đàn ông là mối quen có nhu cầu “vui vẻ”. Khi khách có nhu cầu, Sơn sẽ điều gái đến khách sạn RS bán dâm cho khách với giá 100USD/một lần. Theo quy định đã đặt ra, Sơn lấy 200 ngàn đồng tiền môi giới từ gái bán dâm, ngoài ra Sơn còn thu tiền phòng của khách mua dâm.

Từ thông tin trinh sát nắm được, khoảng 23 giờ 30 đêm 26-3, đội 5 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 5, đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã ập vào khách sạn RS tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây công an đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Đồng thời đoàn kiểm tra đã lập biên bản khách sạn RS với 11 lỗi vi phạm, trong đó có lỗi để xảy ra hoạt động mại dâm tại cơ sở do mình quản lý….

Ngay sau đó công an đã tiến hành bắt giữ Sơn, đồng thời bàn giao toàn bộ cho công an quận 5 điều tra về hành vi môi giới mại dâm.