Thợ hồ giả công an lừa đảo

Trung tuần tháng 4-2009, khi đang làm thợ hồ, Trung lân la nghe được chuyện chị H. ở thôn 6 (xã Đạ Rsal) đang yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố một người đã lừa đảo chiếm đoạt 127 triệu đồng của chị.

Sau đó, Trung trang bị một số tư trang của cảnh sát, đến gặp chị H., tự giới thiệu là cán bộ công an tỉnh rồi đưa công văn giả của Cục Cảnh sát điều tra án trật tự trị an (thuộc PC14 Bộ Công an) có nội dung biệt phái Trung đến làm nhiệm vụ tại địa phương. Trung hứa giúp chị H. lấy lại số tiền đã bị lừa nếu chị chịu chung chi 32 triệu đồng.

Tin tưởng, chị H. giao tiền cho Trung nhưng chờ mãi không thấy được giải quyết mới đi trình báo công an. Khi Trung quay lại nhận tiền lần thứ ba thì bị Công an xã Đạ Rsal bắt quả tang.