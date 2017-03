Thoát án tử hình nhờ nhiều tình tiết mới

Kẻ thủ ác đứng trước vành móng ngựa khóc sướt mướt trình bày chỉ vì do say rượu mà hành động nông nổi. Nhờ gia đình tự nguyện bồi thường vượt mức số tiền do cấp sơ thẩm tuyên nên bị cáo được giảm án.

Ngày 23-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Thành Trung (SN 1990, quê Tiền Giang) về tội “Giết người”.





Bị cáo Trung thoát án tử nhờ tình tiết mới



Tối 20-11-2011, sau khi uống rượu, Trung nhờ một người bạn chở về nhà. Trên đường đi, Trung kêu bạn dừng xe rồi vào tiệm tạp hóa mua dao Thái Lan lận lưng.



Do có mâu thuẫn với với Huỳnh Tấn Lộc nên khi đi ngang nhà Lộc, Trung bảo bạn dừng xe rồi đi bộ vào trong. Lúc này, Lộc đi vắng, trong nhà chỉ có Phạm Huỳnh Sơn Hà bước ra hỏi chuyện. Vừa thấy Hà, Trung rút dao đâm vào ngực khiến anh này tử vong sau đó.Theo lời khai của Trung tại tòa, trước đây do có lần Lộc và Hà có dùng dao chém em của Trung nên bị cáo để bụng thù hằn. Sẵn lúc có rượu trong người, bị cáo đã không kiềm chế và ra tay độc ác.



Ở phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, phía gia đình Trung đã tự nguyện bồi thường gần 80 triệu đồng.



Bên cạnh các tình tiết như chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo, đây là tình tiết mới nên HĐXX phiên phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án tử cho bị cáo.



Theo Ph. Dũng (NLĐO) Tối 20-11-2011, sau khi uống rượu, Trung nhờ một người bạn chở về nhà. Trên đường đi, Trung kêu bạn dừng xe rồi vào tiệm tạp hóa mua dao Thái Lan lận lưng.Do có mâu thuẫn với với Huỳnh Tấn Lộc nên khi đi ngang nhà Lộc, Trung bảo bạn dừng xe rồi đi bộ vào trong. Lúc này, Lộc đi vắng, trong nhà chỉ có Phạm Huỳnh Sơn Hà bước ra hỏi chuyện. Vừa thấy Hà, Trung rút dao đâm vào ngực khiến anh này tử vong sau đó.Theo lời khai của Trung tại tòa, trước đây do có lần Lộc và Hà có dùng dao chém em của Trung nên bị cáo để bụng thù hằn. Sẵn lúc có rượu trong người, bị cáo đã không kiềm chế và ra tay độc ác.Ở phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, phía gia đình Trung đã tự nguyện bồi thường gần 80 triệu đồng.Bên cạnh các tình tiết như chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo, đây là tình tiết mới nên HĐXX phiên phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án tử cho bị cáo.Theo Ph. Dũng (NLĐO)