Thoát án tử nhờ chưa thành niên

Mới đây, ngày 2-8, Trần Quang Đức (SN 1995) đã vung những nhát dao chém chết chị Lê Thị Giang (SN 1983, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa, hàng xóm của Đức) khi chị đang mang thai ở tháng thứ 5.



Ra tay độc ác



Đức cần một số tiền để trả nợ nên sáng sớm đã lẻn vào nhà chị Giang để trộm cắp. Bị phát hiện và tri hô, Đức không ngần ngại cầm dao chém liên tiếp vào đầu, cổ và người chị Giang, khiến nạn nhân chết trên đường đi bệnh viện. Đáng nói hơn, Đức hiện đang là học sinh của Trường THPT Triệu Sơn 2, chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp.



“Sát thủ” máu lạnh Lê Thiện Thành, giết 3 mạng người gây chấn động ở huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Ảnh: TUẤN MINH



Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội



Theo điều 69 Bộ Luật Hình sự, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù có thời hạn, tòa án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng.Theo điều 74 Bộ Luật Hình sự, người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

1- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

2- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo HUỲNH HIẾU - TUẤN MINH (NLĐ)



Tối 22-7, Lương Thái Hòa (18 tuổi) và Lương Thái Hiệp (16 tuổi, cùng ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai) đã thuê một người chạy xe ôm chở từ xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom - Đồng Nai) đến thị trấn Vĩnh An. Tuy nhiên, đi được một đoạn, bọn chúng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào mặt, đầu và cổ người lái xe ôm rồi cướp xe.Đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Tam Đảo II, Đào Văn Tài (SN 1994, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm internet khiến chị Lương Thị Nguyệt (38 tuổi, chủ quán) trọng thương, Nguyễn Hoài Trung (SN 1996, con trai chị Nguyệt, học cùng trường với Tài) chết thảm vào ngày 11-4.Nguyên nhân cũng chỉ vì mê chơi trò chơi trên điện thoại nhưng lại không có điện thoại để dùng, vì vậy trên đường đi học nhóm về, Tài nảy sinh ý định cướp tài sản ở tiệm internet để sắm ĐTDĐ. Khi trong tiệm chỉ còn Trung và Tài ngồi chơi, Tài đã rút dao đâm thẳng vào đầu Trung.Nghe tiếng con kêu cứu, chị Nguyệt chạy ra đã bị Tài túm tóc lôi vào bếp, lấy dao chém 2 nhát vào đầu và tay trái. Tiếp đó, Tài cầm dao chạy ra ngoài lao vào chém liên tiếp vào đầu, vào mặt khiến Trung gục ngã tại chỗ.Chiều 29-3, tại nhà nghỉ Quốc Triệu (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất - Hà Nội), Ngô Đăng Thức (SN 1996) và Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1994, cùng ngụ xã Phú Cát, huyện Quốc Oai - Hà Nội) đã sát hại bà Đặng Thị Thân (52 tuổi, quản lý nhà nghỉ) khi bà đang làm cỏ ngoài vườn. Sau khi gây án, chúng lấy ĐTDĐ, tiền của nạn nhân nhưng đã bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn.Đào Văn Tài được xem là một học sinh ngoan, không có biểu hiện gì bất thường bỗng chốc biến thành sát thủ máu lạnh gây nên vụ án kinh hoàng không khác gì Lê Văn Luyện đã khiến người dân quanh vùng hết sức kinh ngạc, hoang mang. Tuy nhiên, cũng như Luyện, Tài chỉ bị tuyên phạt 18 năm tù vào ngày 28-7. Trước đó, ngày 25-7, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử và tuyên phạt Lê Thiện Thành (SN 1991, ngụ huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa) 18 năm tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” chỉ vì khi gây án, Thành chưa đủ 18 tuổi. Theo đó, ngày 26-7-2009, do nợ 6 triệu đồng chưa có tiền trả, bị chủ nợ thúc ép, Thành đã vung dao chém chết anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1976) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980, đang mang thai 8 tháng).Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt sau 2 năm lẩn trốn ở Lâm Đồng. Hành vi giết người của bị cáo mất hết nhân tính, khi xét xử lại không tỏ ra ăn năn, hối cải, đến một câu xin lỗi gia đình người bị hại cũng không có. Vậy mà cuối cùng Thành vẫn thoát án tử. Người nhà nạn nhân không đồng tình, dư luận bức xúc nhưng tòa án không thể làm trái quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội để buộc bị cáo chịu án tử hình.Tội phạm giết người, cướp tài sản ngày càng trẻ hóa, mức độ manh động, liều lĩnh của từng vụ ngày càng tăng. Trước hiện trạng này, có ý kiến cho rằng có gì đó rất bất ổn ở nhận thức, đạo đức của giới trẻ, các nhà giáo dục cần xem lại việc nên đưa nội dung giảng dạy nào vào trường học.Cũng có ý kiến lên án việc buông lỏng quản lý, giáo dục con cái của các bậc phụ huynh và đề nghị khi con phạm tội, cha mẹ cũng phải chịu phạt. Nhưng nhiều nhất là những ý kiến cho rằng vì biết giết người sẽ không bị án tử nên sát thủ dưới 18 tuổi đã xuống tay tàn bạo, không còn tính người. Nên chăng các nhà làm luật cần xem xét sửa luật, thay đổi hình phạt lên chung thân, tử hình khi mà những hậu quả những tên giết người này gây ra cho xã hội là đặc biệt nghiêm trọng?