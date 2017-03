Thoát tội hiếp dâm nhờ giấy chứng sinh tẩy xóa

Ngày 19-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm và chuyển tội danh từ “hiếp dâm trẻ em” sang “giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo T.V.M. (SN 1990, quê Long An). Tòa cũng tuyên phạt bị cáo M. mức án 3 năm tù.

M. bộc bạch sẽ hoãn thi hành án đến khi con cứng cáp. Ảnh: Phạm Dũng





Trước đó, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo M. 7 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.



Theo án sơ thẩm, M. và em T. có mối quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cha mẹ M. sang nhà T. xin cưới nhưng gia đình nhà gái không đồng ý. Sau đó, M. đưa T. về nhà một người quen tại Đồng Tháp chơi. Ở được vài ngày, M. chính thức dắt T. về nhà mình sống chung như vợ chồng.



Tháng 12-2010, T. mang thai được 7 tuần tuổi. Biết chuyện, gia đình T. đã làm đơn tố cáo M.



Tại phiên phúc thẩm tháng 1-2012, T. khẳng định với HĐXX rằng mình sinh năm 1995 chứ không phải 1997 và khai rằng vì đi học trễ nên “cha mẹ khai cho nhỏ tuổi lại”. HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để làm rõ lời khai của T.



Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An, giấy chứng sinh được tẩy sửa bằng bút bi từ ngày 7-11-1996 sang thành 11-7-1997.



HĐXX cấp phúc thẩm nhận định mặc dù hai bên yêu nhau, bị cáo quan hệ có sự đồng thuận của bị hại nhưng hậu quả đã xảy ra là T. mang thai. Mặc khác việc quan hệ với phụ nữ dưới 16 tuổi đã phạm tội giao cấu với trẻ em nên phải xử đúng quy định của pháp luật.



Hiện T. đang sống cùng với gia đình “chồng”, con T. cũng gần 1 tuổi. Hiện M. đang được tại ngoại chờ ngày chấp hành bản án.

Theo Phạm Dũng (NLĐO)