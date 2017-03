Thoát tội vì “của quý” chỉ là… đồ giả

Dâm ô cùng giới tính: Bị tội! Cuối tháng 9-2013, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Minh S. sáu tháng tù và Phạm Thanh L. 12 tháng tù (cùng án treo) về tội dâm ô đối với trẻ em. Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ sáng 2-12-2012, sau khi đã uống rượu trong quán, lúc về, do không có xe nên T. (là con trai, sinh ngày 18-7-1998) nhờ S. và L. đưa về nhà. Cả ba cùng lên xe, S. không chở T. về nhà mà chạy vào một con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến đoạn vắng, S. dừng xe để L. và T. đi bộ vào phía trong hẻm. Tại đây, L. thực hiện hành vi dùng tay và miệng kích thích bộ phận sinh dục của T.; S. cũng thực hiện hành vi tương tự đối với T. và L. Sau đó, S. kêu T. quan hệ với L. qua đường hậu môn… Trong lúc đang thực hiện thì gia đình T. gọi điện thoại nhiều lần nên S. và L. đưa T. về. Đến nhà, T. kể lại sự việc cho mẹ ruột nghe, sau đó gia đình đến công an tố cáo. Tại công an, S. và L. thừa nhận hành vi nói trên. T. và gia đình em không yêu cầu bồi thường mà còn làm đơn bãi nại cho S. và L. Tuy nhiên cả S. và L. đều bị kết tội.