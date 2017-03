Thời gian học, sát hạch bằng FC không quá ba ngày

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch xây dựng lịch học, sát hạch và thông báo công khai cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo. Bởi những người lái xe trên có thâm niên ba năm và 50.000 km lái xe an toàn, có thời gian liên tục điều khiển xe đầu kéo từ hai năm trở lên thì thời gian học, sát hạch sẽ không quá ba ngày, nếu chưa đủ thâm niên và số kilomet lái xe an toàn thì thời gian học, sát hạch không quá 10 ngày. Văn bản cũng ghi rõ muộn nhất là ba ngày sau khi sát hạch, các cơ quan chức năng phải cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người thi đạt.

T.VĂN