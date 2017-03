Thôi nhiệm vụ chuyên trách với ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh

“Căn cứ để UBTVQH ban hành nghị quyết này là do ĐB Cảnh có đơn xin thôi làm chuyên trách, chỉ làm ĐBQH kiêm nhiệm. Nguyên do ĐB Cảnh xin thôi làm chuyên trách do lý do cá nhân” - ông Phúc cho hay.

Ông Phúc cho hay theo nghị quyết này, các chế độ về lương, phụ cấp cho chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ông Cảnh cũng không còn được hưởng nữa.

Chiều 10-3, Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, để tìm hiểu lý do ông Nguyễn Văn Cảnh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách ở trung ương. Ông Toàn nói: “Tôi chưa rõ việc này. Anh có thể hỏi trên QH”.



ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đang phát biểu tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1977, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế. Ông ứng cử ĐBQH khóa XIII (từ năm 2011).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi trúng cử ĐBQH khóa XIII, ông Cảnh có một quá trình thăng tiến khá nhanh. Theo đó, ngày 20-3-2013, ông Cảnh có hồ sơ xin việc gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định. Ngay sau đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định có công văn đồng ý tiếp nhận ông Cảnh, làm nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, giúp việc cho trưởng, phó đoàn ĐBQH tỉnh. Ngày 21-3-2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ xin xét tuyển đặc cách cán bộ, công chức có trình độ cao đối với ông Cảnh.

Ngay hôm sau, Sở Nội vụ có công văn tờ trình gửi UBND tỉnh về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với ông Cảnh. Ngày 25-3-2013, chủ tịch UBND tỉnh có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với ông Cảnh. Ngày 26-3-2013, Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với ông Cảnh về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh này.

Ngày 9-7-2013, Đảng đoàn HĐND tỉnh có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị bổ nhiệm ông Cảnh giữ chức phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh. Ngay hôm sau (10-7-2013), Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận thống nhất bổ sung quy hoạch chức danh phó chánh văn phòng này đối với ông Cảnh, đồng thời thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Cảnh giữ chức phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh. Ngày 17-7-2013, Thường trực HĐND tỉnh có quyết định bổ nhiệm ông Cảnh giữ chức vụ trên.

Ngày 1-8-2013, Thường trực HĐND tỉnh có quyết định phân công ông Cảnh, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách văn phòng. Ngày 8-8-2013, Đảng đoàn HĐND tỉnh có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung quy hoạch chức danh chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh đối với ông Cảnh và chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm. Ngay hôm sau, Đảng đoàn HĐND tỉnh có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến bổ nhiệm chánh văn phòng đối với ông Cảnh. Ngày 15-8-2013, tại hội nghị bất thường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch chức danh chánh văn phòng đối với ông Cảnh, đồng thời thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Cảnh. Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh có quyết định bổ nhiệm ông Cảnh giữ chức chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Ngày 28-11-2014, Ban Công tác ĐB - UBTVQH có công văn thông báo đồng ý chủ trương điều ông Cảnh về làm ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.

Từ tháng 3-2015 đến tháng 3-2016, ông Cảnh là ủy viên chuyên trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (khóa XIII). Từ tháng 3-2016, ông Cảnh làm ủy viên thường trực của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (khóa XIV).