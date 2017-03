Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng việc cứu hộ phi công, máy bay mất tích

Sáng nay (18-6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết các tỉnh miền Bắc trở lại thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở mức độ cục bộ, trong khi đó Nam Bộ giảm mưa do gió Tây Nam hoạt động yếu hơn.

Thời tiết sáng nay mát mẻ do đêm qua mưa rào, tuy nhiên đến trưa cùng ngày oi nóng tăng nhanh ở khu vực TP Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình nhiệt độ 35-36 độ C, trong khi các tỉnh khác nhiệt độ thấp hơn, cao nhất 29-32 độ C.



Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa giông cục bộ nhưng tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, sóng cao có lúc 2,5 m, gió cấp 5 kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của thời tiết đã tác động đến quá trình các lực lượng quân đội, hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và tàu cá ngư dân đang tìm kiếm máy bay và các chiến sĩ, phi công mất tích trong sự cố tai nạn kép ngày 14 và 16-6.