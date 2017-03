Thời tiết khốc liệt sẽ xuất hiện từ cuối năm 2014

Người dân tỉnh Bến Tre tích nước trong mùa khô hạn. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong những năm gần đây, trên các lưu vực sông đã xảy ra tình trạng suy giảm nguồn nước, dẫn đến khan hiếm nước nghiêm trọng tại nhiều khu vực.Điển hình như ở khu vực Bắc Bộ, trong các tháng mùa khô năm 2013, tình trạng hạn hán, thiếu nước vụ Đông-Xuân đã xuất hiện phổ biến ở nhiều nơi. Ngoài ra, nguồn nước tại các sông, hồ chứa cũng giảm nhanh và đều ở mức nhỏ hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều nhất là ở lưu vực sông Gấm, sông Thao và hạ lưu sông Hồng.Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ tháng 6 đến tháng 11/2014, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục trong tháng 6 và 7. Ở Trung bộ có thể xuất hiện nắng nóng trong cả tháng 8.Theo các chuyên gia khí tượng, việc El Nino tái xuất và nghiêng về pha nóng sẽ khiến bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa kết thúc sớm, mưa ít và khô hạn có thể xảy ra diện rộng trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 đồng thời nền nhiệt cũng sẽ cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm.Dự báo, ở các khu vực như miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa năm nay sẽ kết thúc khá sớm, lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm, nhiều nơi hầu như không có lũ, phần lớn các hồ chứa nước đều chỉ đạt 50-80% dung tích thiết kế, có nơi chỉ đạt được 20% - 30%.Trong mùa khô, nhiệt độ trung bình ở khu vực miền Trung đều cao hơn so với mức trung bình nhiều năm, nắng nóng gay gắt xảy ra ở nhiều địa phương. Lượng dòng chảy trung bình trên hầu hết các sông đều thiếu hụt từ 10-50% so với trung bình nhiều năm.Từ những dự báo nêu trên, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra khô hạn, người dân cần phải có ý thức sử dụng nước hợp lý. Ở những nơi khô hạn, các giếng nước khoan phục vụ sinh hoạt có khả năng bị cạn, người dân có thể phải khoan sâu hơn nữa để có thể lấy được nguồn nước ngầm.

Riêng đối với vùng hạn nặng, người dân nên chủ động tích nước bằng cách chủ động chuẩn bị chum vại, bể chứa, máng hứng nước, thu gom và tích trữ nước mưa để dùng lâu dài../.

