Thời tiết mát mẻ trong dịp lễ 30-4

Một số nơi ở Tây Nguyên và các tỉnh giáp ranh thuộc miền Đông Nam Bộ ngoài mưa giông có thể kèm theo tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại TP.HCM, từ ngày 26-4 đến 1-5, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 34-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 25-26 độ C.

Các tỉnh miền Bắc, từ ngày 26-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng xuất hiện mưa rào và giông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến 29-4, mưa có xu hướng giảm dần và từ ngày 30-4 nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Tại TP Hà Nội, từ ngày 26 đến 27-4 có mưa rào và giông; từ sáng 28-4 đến 1-5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô ban ngày là 28-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 21-22 độ C.

Các tỉnh miền Trung, ngày 26-4, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa không mưa, nhiệt độ tăng cao và có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là 35-37 độ C. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận trời ít mưa, nắng nhiều. Tại TP Đà Nẵng, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 31-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 25-26 độ C.

HOÀNG VÂN