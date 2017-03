Thời tiết ngày 13/4

Đợt không khí lạnh cũng giúp các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có những cơn mưa, giải tỏa “cơn khát”, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cũng như thủy điện.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu tây bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.



Theo C.L (CAND)