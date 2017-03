Thời tiết ngày 24-4

Bắc Trung Bộ nhiệt độ còn cao hơn, từ 32 - 35 độ C, một số địa phương như Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An) nắng nóng, nhiệt độ đạt 37 độ C, cao hơn cả vùng Đông Nam Bộ.

Thời tiết cụ thể các vùng trong ngày 24/4:

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi 36 - 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi 36 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.



Theo C.L. (CAND)