Thời tiết ngày 6-4

Hôm nay, toàn miền Bắc có mưa rải rác (có thể có tố lốc, mưa đá), nhiệt độ giảm khoảng 8 - 10 độ C so với hôm qua, cao nhất chỉ khoảng 25 - 27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ miền Trung trở vào, chiều tối có mưa rào và dông nhưng ban ngày nắng nóng.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng và ngày mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay, trời trở lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, có nơi 27 - 29oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời trở lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Đêm mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; từ gần sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía nam 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời trở lạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25oC.





Theo C.L. (CAND)