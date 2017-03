Thời tiết từ ngày 20 đến 26-5

Ngày đầu tuần (20/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ 36 - 39 độ C, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 39 độ C. Đợt nắng nóng diện rộng trên khu vực bắc và Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới; các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 21/5 nắng nóng sẽ dịu dần.

Tây Bắc Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa rào và dông và nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 22 đến 24/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày chủ nhật, có nơi nắng nóng. Đông Bắc Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông rải rác. Từ ngày 22 đến 24/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày chủ nhật có nơi nắng nóng. Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Hai ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến 24/5, phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đà Nẵng - Bình Thuận: Hai ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến 24/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Tây Nguyên: Hai ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến 24/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nam Bộ: Hai ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến 24/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Theo C.L. (CAND)