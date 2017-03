Thôi việc công an viên xã nhậu say gây rối

Ngày 17-6, Thượng tá Trần Văn Hà - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, cho biết Giám đốc Công an tỉnh này vừa chỉ đạo xử lý nghiêm một vụ công an viên xã nhậu say gây rối bằng hình thức buộc thôi việc.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Thiện Hồng, công an viên xã Vĩnh Công (Châu Thành) có tổ chức tiệc mừng tân gia nên thuê nhạc sống đến giải trí. Tiệc tan nhưng một số người hàng xóm không chịu về mà tiếp tục hát, ông Hồng khi đó đã say rượu có yêu cầu ngừng hát nhưng không được nên đã cãi nhau và xô xát với một số người hát.

Sau đó, UBND xã Vĩnh Công đã kỷ luật ông Hồng với hình thức khiển trách, tuy nhiên, sau đó công an tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm bằng hình thức buộc thôi việc vị công an viên nói trên.