Thói xấu thị dân và văn minh đô thị: Dạy dân lối sống văn minh

Cái tật oang oang Tật nói to xuất hiện ở khá nhiều người, khổ nỗi đây lại là một thứ “bệnh kinh niên” vô cùng khó chữa. Dù cho đó là khi đang ở nhà, cơ quan, trên xe buýt, thậm chí cả trong rạp chiếu phim họ vẫn cứ oang oang như thường. “Alô, đây rồi! Đang ở đâu đó? Hả? Cái gì? Nói to lên, không nghe gì cả. Ừ! Chiều đi ăn gỏi bò khô nha. Ha ha ha...”. Một phản ứng dây chuyền diễn ra trên chuyến xe buýt đang khá yên tĩnh: Nhiều người nhăn mặt, có người ngoái đầu nhìn lại xem “cái loa phóng thanh công cộng” ấy là ai. Chỉ có đương sự vẫn bình thản, không hề biết rằng cái giọng “oanh vàng thỏ thẻ” của mình đã gây ra những khó chịu cho người xung quanh... “Phòng mình có một chị nổi tiếng toàn công ty vì nói chuyện điện thoại rất to. Cứ mỗi lần chị ấy “alô” một cái là cả phòng lại giật thót” - chị Nguyễn Thị Tâm, kế toán kể. Sau nhiều lần người này, người kia góp ý, chị có “alô” nhỏ đi nhưng khi đó lại làm mọi người “đau tim” hơn trước vì ban đầu thì alô nhỏ nhưng chị cứ tăng dần âm điệu theo thời gian nói chuyện. Tại nhiều rạp chiếu phim, trước mỗi xuất chiếu màn hình đều hiện lên những dòng nhắc nhở về phép lịch sự khi xem phim. Chẳng hạn như ở cụm rạp Galaxy, những câu nhắc tắt điện thoại, không nói chuyện, không hút thuốc khi xem phim... được thể hiện nhẹ nhàng bằng một bài nhạc rạp. Thế nhưng người xem vẫn không khỏi đôi lần khó chịu vì cảnh nói cười to trong rạp của mấy cô cậu choai choai, hay giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo khi bộ phim đang hồi gay cấn... TH