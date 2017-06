Thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.HCM

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM kết luận: Ban thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn 2011-2015) và một số tổ chức đảng, đảng viên đã có thiếu sót, khuyết điểm thực hiện không đúng các quy định về công tác cán bộ, việc quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ không đúng thực chất dẫn đến bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đối với ông Thi Danh sai quy định; Ban thường vụ Quận ủy Tân Phú đã thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với UBND quận về quản lý các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính nên đã xảy ra sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo UBKT Thành ủy, liên quan đến sai phạm trên có 2 tập thể và 11 cá nhân bị kỷ luật. Hai tập thể bị kỷ luật gồm: Tập thể Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân phú, hình thức kỷ luật cảnh cáo; tập thể Ban Thường vụ quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015, hình thức kỷ luật khiển trách. Kết luận của UBKT Thành ủy cho rằng do bố trí cán bộ không đúng quy định, tiêu chuẩn và thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến ông Thi Danh chiếm dụng số tiền hơn 54 tỉ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Vụ việc đã được Công an TP đã khởi tố vụ án, bắt giam ông Thi Danh, nguyên trưởng ban bồi thường và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên kế toán trưởng ban bồi thường để phục vụ công tác điều tra. 11 cá nhân bị kỷ luật gồm: 6 cá nhân thuộc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú: Ngoài ông Danh và ông Linh bị khai trừ Đảng, bà Võ Thị Thanh Hằng - phó trưởng ban bồi thường bị cảnh cáo. Các phó trưởng ban Lâm Quang Thơ, Mai Văn Trường và chi ủy viên Võ Quốc Tuấn bị khiển trách. Ông Phan Tấn Lực, nguyên Phó Bí thư quận ủy, nguyên Chủ tịch UBND quận Tân Phú bị kỷ luật cảnh cáo. Bốn đảng viên bị kỷ luật hình thức khiển trách gồm: Bà Hứa Thị Hồng Đang, nguyên Trưởng ban Tổ chức quận ủy Tân Phú; bà Lương Thị Phượng, ủy viên Ban thường vụ quận ủy, bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú; ông Nguyễn Tiến Lực, nguyên trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch quận từ 2010-2013; ông Huỳnh Văn Hạnh, nguyên bí thư quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn 2011-2015).

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an TP.HCM, hồi tháng 6-2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố ông Danh và ông Linh về tội tham ô tài sản. Thời điểm đó công an xác định hai ông này tham ô hơn 23,5 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hiện các cơ quan tố tụng TP.HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án để sớm đưa ra xét xử theo quy định.