Thông báo xả lũ kiểu đối phó!

Bất cập từ Quy trình vận hành liên hồ “Chúng tôi đã xả lũ đúng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa” - ông Võ Văn Tri, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ, đã khẳng định như vậy. Quy trình mà ông Tri nói đến là Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ, An Khê - Ka Nak do Thủ tướng ký ban hành tháng 9-2010. Đây là cơ sở pháp lý để các nhà máy thủy điện trên sông Ba và chính quyền các địa phương điều hành, giám sát việc xả lũ. Theo quy trình vận hành trên, trước khi vận hành cửa xả đầu tiên, các nhà máy thủy điện phải thông báo trước 2 tiếng đồng hồ đến Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Trung ương, UBND các tỉnh. Tuy nhiên, một số lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng khoảng thời gian này là quá ngắn để chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Trước đây, khi lấy ý kiến xây dựng quy trình này, lãnh đạo các tỉnh trên đã đề nghị tăng khoảng thời gian thông báo trước việc xả lũ lên 6 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện cho rằng khó thực hiện quy định về thời gian này do các hồ chứa còn phụ thuộc nhiều yếu tố như khả năng dự báo, lũ thượng nguồn đột ngột, tính an toàn của hồ chứa... Cuối cùng, các bộ liên quan đã thống nhất mức thời gian trên. Quy trình vận hành liên hồ trên quy định: Trường hợp có thay đổi lưu lượng xả lũ thì phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, quy trình vận hành không nói rõ thời gian thông báo trước (hoặc sau) ra sao; cũng không quy định giới hạn thời gian, mức độ giữa các lần tăng lưu lượng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một kẽ hở mà các nhà máy thủy điện đang lợi dụng. Họ có thể thông báo lưu lượng xả lũ ban đầu rất thấp để sau đó liên tục tăng nhanh với lưu lượng không có giới hạn và tất nhiên chính quyền các địa phương rơi vào bị động. TẤN LỘC Hiếm khi các nhà máy thủy điện xả lũ ngay giữa mùa khô và đây là một cảnh báo cho mùa mưa lũ năm nay. Điều lo ngại nhất là năm nay các công trình thủy điện trên sông Ba có thể đồng loạt xả lũ; trong đó nguy hiểm nhất là thủy điện An Khê-Ka Nak ở thượng nguồn. Nếu điều này xảy ra, Phú Yên sẽ đối mặt với những trận lũ lớn khó lường. Ông BIỆN MINH TÂM, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Phú Yên