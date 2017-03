Thống nhất kiến nghị về xử phạt xe không chính chủ

Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)



Theo Việt Hùng (Vietnam+)



Tại công văn số 9176/BC-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cuối tháng Tám, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp để thống nhất quan điểm về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định và việc lấy ý kiến về tác động của văn bản đối với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự.Theo đó, đại diện các bộ nêu trên đã đồng thuận, thống nhất đề nghị bổ sung vào Dự thảo Nghị định nội dung quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ phương tiện.Cụ thể, các bộ cũng đề xuất thời điểm phạt đối với chủ xe máy và các loại xe tương tự xe máy khi thực hiện hành vi vi phạm không chuyển quyền sở hữu phương tiện được thực hiện kể từ ngày 1/1/2017.Phạt chủ xe ôtô, máy kéo, xe chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô khi thực hiện hành vi vi phạm nói trên được thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.Bên cạnh đó, các bộ cũng thống nhất cần bổ sung vào Dự thảo Nghị định nội dung quy định giới hạn các trường hợp kiểm tra xử phạt đối với hành vi vi phạm nói trên, nhằm hạn chế tối đa khả năng lạm dụng, gây phiền hà cho người dân khi tham gia giao thông.Theo đề xuất của các cơ quan này, việc xác minh xe chính chủ chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên và qua công tác đăng ký xe để xử phạt. Mức phạt đối với hành vi này giữ nguyên theo Nghị định 34/2010 và phải áp lộ trình, không gây khó cho người dân.Mặt khác, để bổ sung quy định xử phạt xe không sang tên đổi chủ vào Dự thảo Nghị định, các Bộ cũng nêu quan điểm, phải quy định rõ một số nội dung như cần quy định rõ đối tượng có trách nhiệm phải làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe khi phương tiện được mua, bán, cho, tặng, thừa kế và đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí trước bạ xe để thuận lợi hơn cho người dân khi làm thủ tục sang tên xe. Đặc biệt là trong trường hợp phương tiện đã chuyển nhượng qua nhiều người mà không có đủ chứng từ chuyển nhượng, cần mô tả lại để xác định rõ hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm.Để thực hiện được những nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 và Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 (trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành); Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về nộp lệ phí trước bạ xe để tạo thuận lợi hơn cho người dân khi làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe./.Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định, xử phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe máy và các loại xe tương tự xe máy không chuyển quyền sở hữu phương tiện; phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân là chủ ôtô, máy kéo, xe chuyên dùng không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.