Thông qua thiết bị giám sát hành trình xử phạt nhiều xe vi phạm

Theo đó, đến hết ngày 28-2, bình quân có 65,15% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể, số lần vi phạm thời gian lái xe liên tục là 3.979 lần, giảm 2.080 lần so với tháng 1-2015. Trong đó, 10 địa phương có số lần vi phạm cao nhất là TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Hải Phòng, An Giang, Thừa Thiên-Huế, Hải Dương, Hậu Giang, Bình Phước và Bạc Liêu.

Số lần vi phạm thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 1.271 lần, giảm 2.108 lần so với tháng 1-2015. Trong đó, 10 địa phương có số lần vi phạm cao nhất là Long An, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên-Huế, Bến Tre, Bình Phước và Vĩnh Long.



Nhiều xe bị xử phạt qua thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Viết Long

Tình hình vi phạm tốc độ xe chạy, danh sách 10 địa phương có số lần vi phạm tốc độ nhiều nhất (tính trên 1.000 km) là Hà Tĩnh; Đắk Nông; Đắk Lắk; Bà Rịa-Vũng Tàu; Bình Định; Đà Nẵng; Cà Mau; Lâm Đồng; Quảng Nam; Phú Yên. Danh sách 10 địa phương có số lần vi phạm tốc độ thấp nhất (tính trên 1.000 km): Hà Giang; Sơn La; Điện Biên; Bắc Kạn; Phú Thọ; Cao Bằng; Bắc Giang; Sóc Trăng; Hà Nam; Thừa Thiên-Huế.

Theo báo cáo của các địa phương, trong các tháng 1 và 2, đã xử lý 176 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến, từ chối cấp phù hiệu…).

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.