Thông thoáng đường về lại TP sau lễ

Khu vực ngã ba Vũng Tàu và ngã ba Tân Vạn xảy ra ùn ứ cục bộ do hai nơi này đang thi công cầu vượt và sửa chữa đường. Đến hơn 18 giờ, tình hình lưu thông ở đây trở lại bình thường. Xa lộ Hà Nội đoạn đối diện Khu du lịch Suối Tiên cũng xảy ra ùn ứ cục bộ do các loại xe buýt dừng lại đón khách.

Ở cửa ngõ phía tây, trên đoạn quốc lộ 1, từ giáp ranh tỉnh Long An đến vòng xoay An Lạc, lượng xe máy đổ về TP khá đông. Đội CSGT An Lạc đã điều hòa các loại xe ô tô rẽ sang đường Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt để dòng xe máy nhanh chóng thoát qua khỏi vòng xoay An Lạc.

L.ĐỨC - H.TUYÊN