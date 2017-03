Thông tin cập nhật mới nhất về việc tìm kiếm cứu nạn CASA 212

Xin nhấn F5 để cập nhật thông tin mới nhất Mới cập nhật: 21h20 Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 21g20 đêm nay 17-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy 6 sĩ quan, ba quân nhân máy bay CASA 212 gặp nạn ở vùng biển Bạch Long Vĩ vào trưa 16-6. 21h00 Tối muộn ngày 17-6, báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn CASA 212 đến 19 giờ ngày 17-6-2016 cho biết: Trong ngày hôm nay đã huy động lực lượng tìm kiếm gồm: 1.677 người, trong đó: 839 cán bộ chiến sĩ; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu ạn Hàng hải Việt Nam: 38 và 800 ngư dân.

Phương tiện tham gia TKCN gồm: 138 tàu; hàng trăm loại phương tiện trang bị khác. Kết quả: Ngày 17-6, lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA 212 (số hiệu 8983) và đồ dùng cá nhân của cán bộ chiến sĩ trên máy bay CASA 212 ở khu vực cách Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 16 hải lý. Thông báo nêu trên của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết cụ thể thông tin về công tác tìm kiếm phi công máy bay SU30-MK2 mất tích. Theo đó, trong ngày Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm 1.078 người trong đó Bộ đội: 732 cán bộ chiến sĩ, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: 15 và 331 ngư dân.



Phương tiện tham gia TKCN gồm: 182 phương tiện các loại trong đó có: 122 tàu, 60 ô tô.

Kết quả: Trong ngày, tàu 886/Hải quân tổ chức rà quét Sonar tại hiện trường tìm kiếm máy bay SU30-MK2 nhưng chưa có kết quả. 18h00 ngày 17-6, 01 tàu cá ngư dân ở Nghi Lộc/Nghệ An đã phát hiện 01 thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19o02'N-106o28'E (cách Đông Đông Nam Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 33 hải lý), 18h05 cùng ngày SCH Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt (dự kiến khoảng 20h00 tàu BP đến hiện trường).

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, ngày mai 18-6-2016 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện chuyên dụng mở rộng khu vực tìm kiếm theo kế hoạch của Sở Chỉ huy tiền phương. 20h30 Bí thư huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết sẽ vẫn đang tăng cường tìm kiếm đêm nay; không giảm người và phương tiện. Việc đáng lo ngại nhất hiện nay là thời tiết bất lợi. Gió bắt đầu tăng mạnh, sóng to... 20h28 Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 và máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn ngày 14 và 16/6/2016. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi sâu sắc, chia sẻ mất mát, thiệt hại cũng như sự lo lắng của người thân, gia đình có cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay bị nạn trong những ngày vừa qua và động viên, thăm hỏi đến toàn thể các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trong khi làm nhiệm vụ... Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau: - Phải tập trung mọi lực lượng tìm kiếm cứu nạn (Quân chủng Phòng không – Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư) và huy động các phương tiện tàu thuyền của ngư dân để cứu người, tìm cho được những người mất tích, đồng thời xác định cụ thể vị trí máy bay rơi, có phương án trục vớt, cứu hộ để đánh giá nguyên nhân và tổ chức rút kinh nghiệm về sau. - Trong điều kiện khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng, thời tiết những ngày tới có thể diễn biến phức tạp hơn, lại là khu vực giáp ranh quốc tế, vì vậy yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân vùng tìm kiếm cụ thể, tránh chồng chéo, đặc biệt là huy động và tổ chức các lực lượng tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn. - Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan huy động tàu thuyền của các ngư dân đang đánh bắt cá trong khu vực liên quan đến vụ tai nạn và các tàu thuyền, phương tiện khác của địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị khác theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để đáp ứng yêu cầu nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn. - Công tác tìm kiếm cứu nạn phải khẩn trương, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ kể cả với lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế để tìm kiếm bằng được những phi công, quân nhân gặp nạn. - Bộ Quốc phòng làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với các gia đình có cán bộ, quân nhân gặp nạn, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời làm rõ nguyên nhân và tổ chức tốt việc giải quyết hậu quả sự cố. - Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, trung thực, chính xác để công tác tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả. ------------ Diễn biến chính: Clip hình ảnh cuối cùng của CASA 212 trước khi gặp nạn. Nguồn: Kênh Truyền hình Quốc Phòng 6h00 Theo thông tin từ zing, sáng sớm nay có thông tin lực lượng cứu hộ đã vớt được một số mảnh vỡ máy bay CASA 212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn không quân 918.

Đêm qua Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì cuộc họp đã quyết định thành lập Sở chỉ huy công tác cứu nạn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, TP Hải Phòng.



Như tin đã đưa, trong khi tổ chức tìm kiếm cứu nạn Thượng tá Khải và chiếc máy bay bị nạn Su-30MK2 thì vào lúc 12 giờ 30 ngày 16-6, máy bay Casa 212-8983 được báo bị mất liên lạc

Chiếc máy bay Casa 212 - số hiệu 8983 đã mất liên lạc cách nam tây nam đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý.



Máy bay tuần thám CASA 212 mang số hiệu 8983 bị mất liên lạc gần khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Máy bay Casa 212 thuộc Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không Không quân) mất liên lạc với Sở Chỉ huy khi trên máy bay có 9 người, trong đó có Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 là lái chính.

Đại tá Toàn cũng chính là người trước đó trực tiếp chỉ huy, lái máy bay tuần thám đặc chủng của lực lượng Cảnh sát biển Casa 212-8981 để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích năm 2014.



Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 trên máy bay CASA 212. Ảnh: baomoi

Đại tá Lê KiêmToàn trả lời phỏng vấn tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi tham gia công tác tìm kiếm máy bay Malaysia gặp nạn trở về. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Quốc phòng có công điện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và các địa phương trong khu vực tập trung khẩn trương tìm kiếm máy bay mất liên lạc và phi công Khải. Công điện yêu cầu triển khai các phương tiện tàu đến khu máy bay Casa bị mất liên lạc và báo cho các tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực Bạch Long Vỹ cùng tham gia TKCN máy bay mất tích.

Trong hôm nay, các lực lượng sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Đông, phía Đông Bắc, lấy kinh tuyến 107 độ 30 phút làm trục; huy động các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ quốc gia.

Huy động tàu sona tìm kiếm mục tiêu chìm cơ động đến khu vực Bạch Long Vỹ tham gia nhiệm vụ.

6h30

Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm

Một nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết, phía Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc qua đường giây nóng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm và tạo điều kiện cho tàu, máy bay Việt Nam hoạt động ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ. Hiện phía Trung Quốc đã cử một tàu hỗ trợ tìm kiếm với phía Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 21h30 đêm 16/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thứ trướng Bộ Quốc phòng đã gặp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp, tạo điều kiện cho các tàu, máy bay và lực lượng của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ; đồng thời đề nghị lập tức cung cấp thông tin nếu phát hiện ra vật thể nghi là của máy bay hoặc của các phi công, thành viên phi hành đoàn bị trôi dạt sang phía Đông đường phân định (TTXVN thông tin).

Từ sáng sớm 17-6, khu vực tìm kiếm đã được mở rộng ra phía Đông với sự tham gia của tất cả các lực lượng gồm phòng không không quân, hải quân, cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3 cùng tàu cá của ngư dân.

Tàu sona cũng được điều động tìm kiếm mục tiêu chìm, cơ động đến khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Trong trường hợp xác định được vị trí máy bay rơi sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn.

7h00

7h sáng nay (17/6), Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, lực lượng tìm kiếm chưa tiếp cận được vị trí máy bay rơi cũng như chưa tìm được các thành viên trong tổ bay chiếc CASA mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) ngày hôm qua.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết diễn biến xấu bất thường nên đoàn đã xin hạ độ cao và gặp nạn", tướng Đạm nói (theo VNE).

8h00

Huy động các tàu tuần tra hiện đại nhất tham gia tìm kiếm

Trao đổi với báo Pháp luật TP HCM sáng nay (17-6), Cục trưởng Cục Kiểm ngư Lưu Văn Huy cho biết, Cục Kiểm ngư đã cử các tàu tuần tra hiện đại nhất tham gia cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 6 sĩ quan, 3 quân nhân chuyên nghiệp, phi công Khải cùng hai máy bay mất tích.

Địa điểm tìm kiếm được ông Lưu Văn Huy cho biết tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ suốt từ trưa qua (16-6) cùng với các lực lượng của Bộ Quốc phòng và các địa phương tại vùng Vịnh Bắc Bộ.



Tàu tuần tra CSB 8001 hiện được cho là một trong những tàu hiện đại nhất khu vực. Ảnh: infonet

8h30

Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ trao đổi với Pháp Luật TPHCM cho biết, hiện chưa có thông tin gì mới, các đơn vị vẫn tích cực tìm kiếm ráo riết. Riêng tàu ngư dân, họ vẫn ra khơi đánh cá bình thường. Tuy nhiên cơ quan chức năng đã phát tín hiệu đến tất cả các tàu hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ để khi họ phát hiện gì bất thường sẽ báo lại ngay cho đội tìm kiếm.

Trước đó, liên quan đến việc tìm kiếm Thượng tá Khải và máy bay Su-30, ngày 16-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng cũng đã ký công điện về việc tìm kiếm, cứu nạn Su-30. Theo đó, thông báo cho các lực lượng tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn phi công Khải và chiếc Su-30MK2.

Mọi thông tin kết quả tìm kiếm phi công đề nghị thông báo về Sở chỉ huy tại thị xã Cửa Lò theo số điện thoại: 0912 574 579, 0912 292 339 và 0383 844 729. Tàu thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công sẽ được khen thưởng kịp thời.

9h15

Khoảng 9h05 sáng nay, ông Trí Dũng, trợ lý của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Phó Thủ tướng hiện đang về Hải Phòng và sẽ họp ở Bộ Tư lệnh Hải Quân để cùng chỉ đạo, xem xét công tác tìm kiếm, cứu nạn CASA và Su-30MK2.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu NANHAIJIU 101 tới tham gia tìm kiếm.

Khoảng 6 giờ sáng nay tàu NANHAIJIU 101 đã tới hiện trường, dưới sự chỉ huy của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 để tổ chức tìm kiếm máy bay CASA 8983.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) - cho biết MRCC cũng đã điều 3 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng ra vùng biển máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích.

9h32 Tìm thấy vết dầu loang

Một nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết, đến thời điểm này đã phát hiện một số vật dụng trên chuyến bay của tàu CASA 212 và đã tìm thấy một vết dầu loang tại khu vực tìm kiếm.

Khoảng 9h20 xe của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã về đến quân chủng hải quân bằng lối cổng chính. Phó thủ tướng vào luôn bộ phận trực chiến trạm tiền phương để chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn máy bay casa cùng 9 thành viên đoàn bay



Xe Phó Thủ tướng đang vào cổng. Ảnh: Trọng Phú

10h20. Tìm được nhiều mảnh vỡ

Trung tâm cứu nạn hàng hải cho biết đã bố trí 3 tàu SAR tìm kiếm, có trang thiết bị rất hiện đại, có camera hồng ngoại giúp phát hiện, tìm kiếm các đối tượng, vật thể cả ngày và đêm, thậm chí trong cả thời tiết xấu.



Mảnh vỡ từ chiếc CASA-212 được trục vớt sáng nay. Ảnh: VNE

Tại phía Nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý, tàu Cảnh sát biển 4039 tập hợp đội hình với tàu đã thu vớt được một số mảnh vỡ của máy bay Casa trước đó.

Sau khi cập mạn tàu CSB 4039, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2008 đã chuyển lên tàu CSB 4039 một số bộ phận của chiếc máy bay Casa 212 gồm: Mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái.

Hiện Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đang họp với quân chủng và bộ chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 để lên phương án trục vớt.



Càng sau bên trái của chiếc Casa 212



Mảnh vỡ máy bay được tàu CSB 2008 vớt trên biển.



Mảnh vỡ của máy bay Casa 212. Ảnh: qdnd.vn

Clip vớt mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái của CASA 212. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng.

Sáng 17-6, từ Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 1, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã lên tàu Cảnh sát biển 4039, cơ động ra khu vực đảo Bạch Long Vĩ, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn phi công Trần Quang Khải và tổ bay Casa 212.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phân chia các khu vực tìm kiếm hiệu quả và đảm bảo nhanh nhất, không chậm trễ. Ngay sau khi xác định được vị trí máy bay rơi sẽ phải huy động ngay lực lượng đặc công tinh nhuệ lặn xuống biển tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Các lượng lượng ngoài quân đội khi phát hiện các dấu hiệu cần thông báo ngay cho Sở chỉ huy để có phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời.



Trung tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ trái sang) quan sát mảnh vỡ của chiếc máy bay Casa 212. Ảnh: qdnd

11h00. Danh sách những người trên máy bay CASA 212 gặp nạn:

1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn918 (Tam Hưng,Thanh Oai,Hà Nội) 2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá,Phi đội trưởng Lữ đoàn918 (Sơn Đà,Ba Vì,Hà Nội) 3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá,Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn918(Mỹ Hà, Bình Lục,Hà Nam) 4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn918(Thanh Hồng,Thanh Hà,Hải Dương) 5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn918(Hoành Bồ,Hạ Long,Quảng Ninh) 6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao,Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc) 7. Lê Đức Lam - Trung úy,CN Cơ giới trên không Lữ đoàn918(Vân Hội,Ninh Giang,Hải Dương) 8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy,CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn918(Quỳnh Giang,Quỳnh Lưu,Nghệ An) 9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn918(Quỳnh Thọ,Quỳnh Phụ,Thái Bình) 11h11. Tạm dừng tìm kiếm bằng đường hàng không Theo một nguồn tin từ đơn vị chức năng cho biết, do thời tiết xấu nên việc tìm kiếm máy bay CASA 212 mất tích trên vùng biển Đông bằng đường hàng không hiện phải tạm dừng do thời tiết xấu. Ngoài việc này, những biện pháp cứu hộ bằng những phương thức khác vẫn đang được tiếp tục triển khai. Theo thông tin từ ông Vũ Việt Hùng, GĐ trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 tại Hải Phòng: Hiện nay trung tâm đã điều 3 tàu Sar đến khu vực máy bay mất tích. Sức gió hiện nay tại khu vực tìm kiếm là cấp 4. Khoảng 11g Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc xong với sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay CASA 212 bị rơi gần đảo Bạch Long Vĩ. "Ưu tiên số 1 là phải tìm kiếm cứu nạn người", phó thủ tướng chỉ đạo. Trao đổi với Pháp luật TP HCM trưa nay, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm Tư lệnh Cảnh sát biển xác nhận, nguyên nhân vụ máy bay gặp nạn do thời tiết bất thường. Khi máy bay Casa 212 thông báo xin giảm độ cao vì nguy hiểm, trong quá trình giảm độ cao thì máy bay bị gặp nạn tại khu vực Bạch Long Vĩ. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm. UBQG tìm kiếm cứu nạn thông tin, hiện các lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay Casa-212, Su-30, 6 sĩ quan, 3 quân nhân chuyên nghiệp và phi công Khải lên đến gần 2.000 người trong đó gồm lực lượng các quân đội gần 800 cán bộ chiến sĩ và hơn 1.000 ngư dân với các phương tiện gồm 5 máy bay, trong đó có ba Mi 171, 2 EC 155 và gần 160 tàu xuồng các loại cùng tham gia tìm kiếm tại khu vực Bạch Long Vĩ. Nguồn tin từ CA huyện Bạch Long Vỹ cũng cho biết, sáng nay đã tìm được một số giấy tờ tùy thân, ba lô của một số đồng chí trên máy bay mất tích. Hiện đã đưa vào bờ xác minh. Video đưa mảnh vỡ máy bay về đất liền: 12h00 Theo một nguồn tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hiện mọi tàu bè của cơ quan chức năng và ngư dân vẫn đang tìm kiếm tung tích của máy bay CASA 212 tại vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ. Khu vực tìm kiếm trải rộng nên các tàu bè phải chia thành sáu vùng để tìm kiếm.

Vị trí các tàu tìm kiếm CASA quanh đường phân định vịnh Bắc Bộ. Ảnh: VNE 14h00

Phó thủ tướng bắt tay động viên các đồng chí trong Quân chủng Hải Quân. Ảnh: Hải Đường Sáng 17-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đến làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và cá nhân Phó Thủ tướng tới gia đình các cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay Su-30 MK2 và CASA 212 bị nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng cứu nạn quán triệt nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung cứu người, tìm cho được những người mất tích. Do khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng, thời tiết những ngày tới có thể diễn biến phức tạp hơn, lại là khu vực giáp ranh quốc tế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân vùng tìm kiếm cụ thể, tránh chồng chéo. 14h10 UBND tỉnh vừa có công điện khẩn số 09/CĐ-UBND chỉ đạo về thực hiện tìm kiếm máy bay CASA 212, số hiệu 8983 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vỹ.



Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ tưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm máy bay Casa-212, số hiệu 8983 mất liên lạc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.



Chủ tịch UBND các địa phương Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái khẩn trương thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển tăng cường quan sát, phát hiện và làm công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác TKCN; báo cáo kịp thời các thông tin về BCH PCTT & TKCN tỉnh.

15h00

Như đã đưa tin, chiếc CASA 212 gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, chở theo chín người, gồm: sáu sĩ quan, ba quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có Đại tá Lê Kiêm Toàn (56 tuổi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918).

Thông tin trên TTO cho biết Đại tá Lê Kiêm Toàn là con trai thứ của gia đình có bốn anh em, thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Hiện gia đình đã chuyển về sống ở Gia Lâm.

Theo ông Lê Đình Quảng, trưởng chi họ Lê Đình, ông Toàn là người sống có nghĩa tình, có tâm huyết với dòng họ, thường xuyên về thăm làng xóm. "Cách đây 2 tháng, anh Toàn có về thăm họ, mang theo hộp bánh biếu tôi. Tôi đang sốt ruột lắm", ông Quảng bùi ngùi nói với TTO.

Ông Lê Thanh Nghiêm, anh em dòng họ Lê, cho biết đại tá Toàn có hai con gái. Hiện bố mẹ ông vẫn chưa biết thông tin, chỉ vợ con nắm được tình hình.

16h00

TTXVN thông tin, chiều 17/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp khẩn quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.



Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc họp sáng nay chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: TTXVN

17h50

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM chiều ngày 17-6, ông Bùi Hoàng Tiệp, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực I (Haiphong MRCC) cho hay, hiện tại Trung tâm đang có 2 tàu tham gia cuộc tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 cùng phi hành đoàn 9 người. Trong đó tàu Sar 273 tham gia cuộc tìm kiếm từ sáng ngày 16-6 và tàu Sar 411 được lệnh xuất bến lúc 10g đêm ngày 16-6.

Theo ông Tiệp, hiện việc tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai trên vùng biển rộng kéo dài từ phía Nam đảo Cô tô (Quảng Ninh) cho đến vùng biển ngang Nghệ An. Trong đó trọng điểm tìm kiếm là khu vực phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Trong đó lực lượng của MRCC tham gia tìm kiếm tại khu vực phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ, lực lượng biên phòng tìm kiếm vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ với bán kính 12 hải lý, lực lượng Cảnh sát biển tìm kiếm trọng điểm khu vực phía Tây và Nam đảo Bạch Long Vỹ.

Tại khu vực phía Đông đường phân giới Vịnh Bắc Bộ do lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra hàng nghìn tàu ngư dân của ta cũng tham gia tìm kiếm cùng với các lực lượng của chúng ta.

“Theo tin tôi nhận được, việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, ngoài đó đang có sóng cấp 4-5. Dự kiến ngày mai (18-6) sóng biển tầm cấp 6, ngày kia (19-6) sóng biển sẽ mạnh hơn tầm cấp 7 sẽ càng gây khó khăn cho cuộc tìm kiếm. Nếu sóng lớn như vậy chỉ có tàu chuyên dụng của lực lượng chức năng mới có thể tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khó khăn, riêng hệ thống tàu ngư dân dự kiến sẽ phải rút”, ông Tiệp nói.

Ông Tiệp cũng cho hay, ông vừa tham dự cuộc họp khẩn của UBND TP Hải Phòng do đích thân Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì: Theo đó ông Thành chỉ đạo các sở ngành liên quan và quận huyện ven biển đôn đốc đến cấp xã về phối hợp thông tin với ngư dân để cùng tìm kiếm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng Sở Tài chính có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức và cá nhân.

Đối với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố phải triển khai quyết liệt tới các địa bàn đóng quân khu vực ven biển, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và lực lượng, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển…

19h20. Phát hiện một thi thể nghi có dù trên vùng biển Nghệ An

Chiều tối nay (17-6), ngư dân vừa báo tin phát hiện một thi thể nghi có dù trên vùng biển Nghệ An, do đó Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An chỉ đạo việc tìm kiếm Thượng tá Khải và chiếc Su-30MK2) đang điều tàu Biên phòng ra biển xác minh.

Lúc này, các chiến sĩ biên phòng đang lái tàu ra khu vực biển mà người dân báo tin. Do trời đang tối và sóng mạnh, công tác tiếp cận vị trí nêu trên đang gặp khó khăn.

Người phát hiện và báo tin là ngư dân Đậu Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Theo thông tin báo về, thi thể phát hiện trên biển có dù quấn vào người.

19h30

Nguồn tin đáng tin cậy từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết đã tìm được thi thể Thượng tá - phi công Trần Quang Khải. Tin này đã được báo cáo với lãnh đạo Chính Phủ.



Phi công Thượng tá Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 bị nạn

20h00 Thông tin mới nhất cho đến lúc này từ Vietnam+ cho biết: Từ 10 giờ 40 phút đến 15 giờ 5 phút, 5 tàu hải quân đã tìm được nhiều mảnh vỡ của máy bay CASA 212. Trong ngày, Trung Quốc cũng đã điều 6 tàu ở khu vực phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ để tham gia phối hợp với các lực lượng của Việt Nam tìm kiếm cứu nạn.



Cũng trong ngày hôm nay, việc tìm kiếm các nạn nhân của máy bay CASA 212 và phi công Trần Quang Khải tiếp tục được mở rộng ra phía Đông, với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3 và tàu cá của ngư dân. Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm cứu nạn nói triên.

