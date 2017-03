Thông tin giò lụa phát sáng là chính xác

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh cho biết, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm quốc gia đã gửi email phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu giò, chả được Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh gửi lên, trong đó, xác nhận mẫu giò đã không còn hiện tượng phát sáng, không phát hiện chất huỳnh quang.Ông Chung khẳng định cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, điều tra nguyên nhân hiện tượng giò phát sáng và tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.Trao đổi với Thạc sĩ Vũ Thị Hằng, khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông nghiệp I, bà nói hiện tượng phát sáng của thực phẩm, mà cụ thể ở trong giò lụa có thể do một số nguyên nhân, khả năng xảy ra như: do thực phẩm nhiễm vi sinh vật phát quang, do quá trình protein động vật phân giải tạo ra chất phát quang (thịt động vật hỏng, thối rữa) hoặc thực phẩm có chứa chất phốt pho, trong điều kiện nhất định, chất này bị oxy hóa và phát quang. Nhưng hiện tượng phát sáng này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó do những biến đổi hóa học, hiện tượng phát quang sẽ không còn. Tuy nhiên nếu con người ăn phải những thực phẩm này có khả năng bị ngộ độc.Ngày 22/5, anh Đỗ Văn Tuấn (làng chài Cửa Vạn, thành phố Hạ Long) phát hiện miếng giò lụa mua để làm mồi câu cá phát sáng giữa trời đêm và gọi những người xung quanh đến xem.Khi được chứng kiến, mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi miếng giò phát ánh sáng màu xanh dương trong khi trời tối đen lúc 1 giờ đêm. Nghi ngờ bị phủ một lớp huỳnh quang lên, miếng giò được đem ra rửa và xắt nhỏ nhưng giò vẫn phát sáng. Tiếp tục mang một miếng giò lụa mua ở nơi khác ra để so sánh thì thấy miếng giò này không phát sáng trong điều kiện tương tự./.

Theo vietnamplus