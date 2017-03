Thông tin mới nhất về tàu chở 2.700 tấn bụi lò thép “mất tích”

Như đã thông tin, sáng 24-4 công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên đã phát văn bản khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tàu Phương Nam 45 chở 2.700 tấn bụi lò thép của công ty này mất liên lạc trên vùng biển Vũng Tàu chiều 23-4.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, sở dĩ có việc mất liên lạc là do Thủy đoàn 3 (Cục Cảnh sát Đường thủy- Bộ Công an) đã tạm giữ tàu Phương Nam 45 khi tàu đang hành trình trên vùng biển Vũng Tàu. Hiện tàu Phương Nam 45 đang được CụcCảnh sát Đường thủy yêu cầu neo đậu tại khu vực Sao Mai (TP.Vũng Tàu) để điều tra xác minh làm rõ.

Bị tạm giữ để điều tra theo chuyên án của Cục CSGT Đường thủy?

Theo đó, qua công tác trinh sát theo dõi, chiều 23-4, Thủy đoàn 3 Cục Cảnh sát Đường thủy phát hiện tàu Phương Nam 45 chở gần 3.000 tấn chất thải nguy hại là bụi lò thép. Khi tàu này mới rời khỏi cảng Phú Mỹ, tàu của Thủy đoàn 3 đã tiến hành cặp mạn, yêu cầu tàu Phương Nam 45 dừng lại.

Qua kiểm tra, tàu có giấy phép rời cảng chiều 23-4 do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cấp. Trên tàu cũng có danh sách 10 thuyền viên được Bộ đội Biên phòng cảng Phú Mỹ cấp giấy kiểm soát đi.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, tại thời điểm kiểm tra, tàu Phương Nam 45 có rất nhiều sai phạm nghiêm trọng như: không xuất trình được giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại; khối hàng hóa không được đóng gói theo quy định, không dán nhãn chú thích lên trên bao; không có người đại diện có chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật đi theo giám sát hàng hóa theo quy định... Do đó, Cục phải tạm giữ tàu lại để điều tra.

Tàu Phương Nam 45 đang được Cục Cảnh sát Đường thủy tạm giữ tại Vũng Tàu.

Ông Bùi Văn Linh- Đại phó tàu Phương Nam 45 kể lại sự việc, khi yêu cầu tàu dừng lại, phía Cục Cảnh sát Đường thủy đã tạm giữ điện thoại của thuyền viên trên tàu, yêu cầu không liên lạc ra ngoài. Sau đó các cán bộ Cục làm việc, hỏi các giấy tờ liên quan đến con tàu, nguồn gốc số bụi lò. Các thành viên trên tàu đã xuất trình giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển số hàng hóa nói trên. Đến chiều tối ngày 24-4, điện thoại di động mới được trả lại cho các thuyền viên. Đến khuya cùng ngày, phía Cục đã yêu cầu các thuyền viên ký vào biên bản làm việc. Hiện thuyền viên và tàu vẫn bị tạm giữ.

Ngày 25-4, đại diện công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên, cho biết đến nay việc tạm giữ tàu Phương Nam 45 vẫn chưa có một văn bản chính thức nào của Cục Cảnh sát Đường thủy gửi cho công ty. Người của công ty có liên lạc qua điện thoại với cán bộ Cục đang ở trên tàu làm việc để xin một văn bản chính thức về lỗi vi phạm và tạm giữ tàu thì nhận được yêu cầu chung chung là mang toàn bộ giấy tờ liên quan vào Vũng Tàu để giải quyết. Phía công ty đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc bị tạm giữ tàu không đúng quy định và yêu cầu Cục cho tàu xuất bến, bởi tàu hoàn toàn đầy đủ giấy tờ về vận chuyển bụi lò thép.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại tá Bùi Minh Quang, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 3-Cục Cảnh sát Đường thủy (trạm đóng tại cầu Cỏ May, TP.Vũng Tàu), cho biết việc tạm giữ tàu Phương Nam 45 là trong chuyên án do cán bộ của Cục ngoài Hà Nội vào làm. Sở dĩ có chiếc tàu của Thủy đoàn 3 hiện đang cặp mạn tàu Phương Nam 45 là do được Cục yêu cầu trưng dụng tàu để chở đoàn cán bộ đi làm chuyên án trên. Nội dung chuyên án, việc tạm giữ tàu Phương Nam 45, ông Quang không được hay biết.

Tàu không hề chạy “chui”

Vấn đề đặt ra ở đây tàu Phương Nam 45 chở 2.700 tấn bụi lò thép như trên có hợp pháp và nếu tàu vi phạm nhiều nội dung như Cục Cảnh sát Đường thủy nói thì phải chăng cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã sai khi cho tàu rời cảng?

Báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận ý kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đều nhận được câu trả lời: Tàu chạy hoàn toàn hợp pháp, không “chui”!

Theo đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có số lượng các nhà máy sản xuất thép nhiều nhất cả nước. Vấn đề xử lý bụi lò thép, xỉ thép để tránh ô nhiễm môi trường là bài toán khó giải với tỉnh. Tỉnh đã có nhiều buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để bàn về vấn đề này.

Tháng 3-2014, Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép cho công ty Kim loại màu Thái Nguyên được hành nghề quản lý chất thải nguy hại, trong đó được phép vận chuyển, xử lý bụi lò luyện thép. Có sự đồng ý của Tổng cục Môi trường bằng văn bản trong việc hỗ trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý ô nhiễm môi trường từ bụi lò của các nhà máy thép, công ty Kim loại màu Thái Nguyên bố trí tàu vào Phương Nam 45 vào khu vực cảng huyện Tân Thành. Giấy tờ liên quan đến việc tàu Phương Nam 45 vận chuyển bụi lò cũng được các cơ quan chức năng cấp phép. Từ 20 đến 23-4, tàu Phương Nam 45 tiếp nhận 2.700 tấn bụi lò thép của Nhà máy thép Phú Mỹ và nhà máy thép FUCO (KCN Phú Mỹ). Dự kiến số bụi lò thép này sẽ được vận chuyển ra Hải Phòng sau đó đưa về nhà máy tại Thái Nguyên để xử lý.

Đại tá Trương Đình Tựu- trưởng phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: “Nói Phương Nam 45 vận chuyển chất thải “chui” như một số thông tin báo chí nêu là không đúng. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về công ty Kim loại màu Thái Nguyên cũng như pháp lý liên quan đến việc tàu Phương Nam 45 vận chuyển bụi lò. Quá trình vận chuyển bụi lò xuống tàu PC49 phối hợp với các cơ quan chức năng khác kiểm tra giám sát. Mọi giấy tờ, chứng từ của công ty và tàu Phương Nam 45 đều hợp lệ, đầy đủ không có biểu hiện vi phạm. Trường hợp đóng nhãn mác trên từng túi bụi lò là khó khả thi và không thực sự cần thiết. Bởi tàu này chỉ chuyên trở một loại chất thải là bụi lò, không có loại chất thải nào khác. Có thể coi tàu Phương Nam 45 là một “bao bì” lớn và chỉ cần bên ngoài tàu có treo biển cảnh báo chất thải nguy hại là được. Người theo dõi kỹ thuật đi theo giám sát hàng hóa, không nhất thiết phải đi theo con tàu suốt hành trình mà chỉ cần có mặt tại các thời điểm bốc dỡ chất thải. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện tàu có dấu hiệu vi phạm, Cục Cảnh sát Đường thủy phải phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương cụ thể như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để xử lý. Được biết đến nay chưa có sự phối hợp này”.

Ông Lê Văn Chiến- Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng cho rằng, việc vận chuyển bụi lò lên tàu Phương Nam 45 được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp. Khi tàu Phương Nam 45 xuất bến đã kiểm tra các thủ tục giấy tờ liên quan, đủ điều kiện nên Cảng vụ đã ký giấy xuất bến cho tàu. Tuy nhiên không biết vì sao tàu lại bị Cục Cảnh sát Đường thủy tạm giữ.

Được biết, ngày 18-4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản về việc cho công ty Kim loại màu Thái Nguyên được thu gom, vận chuyển bằng đường biển bụi lò thép từ các nhà máy thép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra Thái Nguyên để xử lý theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển bụi lò thép của công ty Kim loại màu Thái Nguyên.

Chức năng của Cục Cảnh sát Đường thủy theo quy định đăng tải trên Trang tin điện tử của lực lượng Tổng Cục Cảnh sát QLHC về TTATXH- Bộ Công an: Cục Cảnh sát đường thủy là đơn vị trực thuộc Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy trong cả nước thực hiện các chủ trương, kế hoạch các biện pháp bảo vệ trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là đường thủy); phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

TRÙNG KHÁNH- NGUYỄN NGÂN