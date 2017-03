Thông tin mới nhất về vụ nổ kinh hoàng ở quận 12

Đến chiều 18-10, UBND quận 12 đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở quận 12, TP.HCM khiến 1 người chết, hai người mất tích và 4 người bị thương, hư hại hàng chục căn nhà.

Cụ thể công ty Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng đại diện đăng ký kinh doanh, có giấy phép do Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Công ty Đặng Huỳnh được phép kinh doanh trong các lĩnh vực gồm: Sản xuất và mua bán giống cây trồng, mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), tư vấn kỹ thuật về cây trồng, sơ chế biến và mua bán nông sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở), và sản xuất phân bón (nhưng không được sản xuất tại trụ sở).

Theo nguồn tin của Pháp luật TP.HCM, hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM đã vào cuộc chủ trì điều tra, phối hợp cùng lực lượng điều tra, khám nghiệm hiện trường của Cảnh sát PCCC TP.HCM và Viện khoa học hình sự Bộ công an, cùng công an quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Nhiều thùng phuy hóa chất tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: HT



Như đã thông tin ở trên, theo giấy phép kinh doanh, công ty Đặng Huỳnh có giấy phép sản xuất phân bón nhưng không được sản xuất tại trụ sở. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Pháp luật TP.HCM, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được khoảng 500kg tiền chất của thuốc nổ, trong đó có nhiều loại hóa chất gồm: Kali Clorat (KCLO 3 ), Potassium Nitrat (KNO 3 ), (NH 2 ) 2 C, Amoni Hydroxit (NH 4 OH)… Trong quá trình chứa tại trụ sở công ty Đặng Huỳnh ở số 66/2 Lê Thị Riêng, do tiếp xúc với nguồn nhiệt (nhiều khả năng là do ga) nên số hóa chất trên đã phát nổ. Theo cán bộ của Cảnh sát PCCC TP.HCM, những chất hóa học nói trên là thành phần chính để sản xuất ra phân bón vô cơ rất thông dụng trên thị trường hiện nay.





Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm bên trong hiện trường vụ nổ, khoảng 500kg tiền chất thuốc nổ được tìm thấy. Ảnh: HT



Theo đó công ty Đặng Huỳnh có trụ sở chính tại số 305/20/10/8 đường TA19 khu phố 5, và chi nhánh tại 66/2 Lê Thị Riêng, cùng thuộc khu phố 5, phường Thới An, quận 12.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều 17-10 tại chi nhánh công ty ở số 66/2 Lê Thị Riêng đã khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) là nữ công nhân của công ty tử vong tại chỗ. Ngoài ra có 4 người dân sống ở những nhà lân cận bị thương gồm mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy Vân (31 tuổi) cùng con là cháu Phạm Thị Thùy Dương (4 tuổi). Ông Nguyễn Văn Súp (69 tuổi) và bé Anh Khôi (7 tuổi).

Riêng hai nữ công nhân có mặt tại công ty cùng thời điểm với chị Nguyễn Thị Cẩm Tú vẫn đang mất tích và được tìm kiếm trong đống đổ nát gồm chị Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp), và chị Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp). Trong ngày 18-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy nhiều bộ phận thi thể và đang tiến hành xét nghiệm để xác định danh tính của nạn nhân.

Trước đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 3 xe với 26 cán bộ chiến sỹ, phòng cứu hộ cứu nạn thành phố huy động 4 xe với 32 cán bộ chiến sỹ, Bộ tư lệnh thành phố đã huy động 10 cán bộ chiến sỹ hóa học và 10 công binh phối hợp cùng 10 sỹ quan, 90 dân quân, và 50 cán bộ công chức quận, phường, đến bảo vệ hiện trường và tham gia công tác cứu nạn.

Để làm rõ và trách nhiệm về việc lưu chứa số hóa chất trên tại trụ sở công ty Đặng Huỳnh dẫn đến vụ nổ kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 18-10, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Huỳnh Văn Hải để lấy lời khai làm rõ.

BS Dương Thái Bình, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết khi nhập viện, bé Thùy Dương trong tình trạng chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng thái dương trái, tụ khí trong sọ, còn người mẹ bị đa chấn thương.

Sáng cùng ngày, sức khỏe mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy Vân và Phạm Nguyễn Thùy Dương (phường Thới An, quận 12, bên hông Công ty Đặng Huỳnh) đã khá ổn định. “Nhà tôi sát bên công ty. Lúc đó khoảng 15 giờ 50, tôi nghe nổ một cái đùng rất lớn và không biết gì cả. Khoảng 15 phút sau tôi tỉnh dậy và thấy tường nhà tôi sập xuống” - chị Vân kể lại.