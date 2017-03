Thông tin thêm vụ giết vợ, con trưởng ban dân vận

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thông tin: Sau một ngày bị bắt giữ, Châu Minh Nhân đã khai thêm một số thông tin liên quan đến vụ án. Theo đó, cuối năm 2014 Nhân cùng bốn người khác thi công phần cỏ nhân tạo cho sân bóng đá nhân tạo của gia đình ông Bùi Xuân Thường. Có ý định trộm tài sản nên ngày 22-10, Nhân đã ghé thăm để quan sát. Trưa 24-10, Nhân đi xe ôm đến nhà ông Thường. Sau khi vào cổng, Nhân gọi to nhưng không ai trả lời liền vào trong lục tìm tài sản. Lúc này con trai ông Thường về nhà liền bị Nhân sát hại. Đang tiếp tục tìm kiếm thì vợ ông Thường về nhà, Nhân tiếp tục ra tay rồi trèo thang lên tầng trên trộm yến, xuống sân lấy xe máy của gia đình tẩu thoát…

• Cùng ngày, Bộ Công an có thư khen gửi các đơn vị tham gia phá nhanh vụ án trên.

Bộ trưởng Công an đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man, gây hoang mang trong nhân dân. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phá án trong thời gian ngắn.

Bộ trưởng biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương mở rộng điều tra, sớm đưa vụ án ra xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Như chúng tôi đã thông tin, chỉ sau 36 giờ gây án, nghi phạm Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận 9, TP.HCM) đã sa lưới công an.