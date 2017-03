Thông tin tiếp vụ chủ khách sạn ở Cà Mau mua dâm trẻ em

Hai người liên quan đã bị bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự để điều tra là bà Lâm Thị Châu, sinh 1976, ngụ khóm 2, phường 1, TP Cà Mau và ông Tiêu Văn Luận, sinh 1959, ngụ khóm 6, phường 9, TP Cà Mau. Ông Luận là chủ khách sạn B., tọa lạc tại phường 9, TP Cà Mau, là khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc bắt đầu từ tố giác của bà X., ở ấp Thăm Chơi, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vào lúc 14 giờ ngày 16/6/2015, bà X. đến Công an phường 9, TP Cà Mau tố giác rằng con gái của bà là Q., sinh ngày 10/1/2000 (hơn 14 tuổi) đang bị chủ quán bia ôm N.D., thuộc khóm 4, phường 9, TP Cà Mau giam lỏng, không cho gia đình dẫn về, nếu muốn dẫn thì phải trả tiền cho bà chủ quán này 7 triệu đồng, cho rằng do Q. vay mượn.

Từ thông tin này, Công an đã tiến hành xác minh và tìm ra một sự thật bất ngờ, Q. đã bị ép bán dâm nhiều lần và bị chủ quán N. D là bà Lâm Thị Châu khống chế lỏng.

Qua khai báo bước đầu, khoảng giữa tháng 5/2015, Q. tìm đến quán bà Châu để xin làm tiếp viên bia ôm cho bà, không hưởng lương chỉ hưởng tiền boa của khách. Q. cũng bị buộc phải bán dâm theo sự điều khiển của bà Châu. Khi khách có nhu cầu, bà Châu sẽ chỉ định Q. đi bán tại nhà trọ T.T gần quán bà Châu.

Từ lời khai của Q. và các nhân chứng khác, Công an xác đinh Q. đã từng bán dâm cho ông Tiêu Văn Luận, chủ khách sạn B., phường 9, TP Cà Mau, tại nhà trọ T.T.. Q. đã bị buộc bán cho ông Luận hai lần, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2015, mỗi lần mua ông Luận trả 500 ngàn đồng cho cả tiền mua dâm và tiền phòng. Tuy nhiên, Q. không được hưởng đồng nào, tất cả bà Châu giữ hết.

Với các chứng cứ khá vững chắc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau đã thông qua VKSND TP Cà Mau, tiến hành bắt khẩn cấp ông Luận, bà Châu vào lúc 22 giờ tối 16-6-2015. Ngày 17-6-2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau ra Quyết định khởi tố vụ án môi giới bán dâm và mua dâm người chưa thành niên.

Cũng từ Công an TP Cà Mau cho biết, với các chứng cứ khó chối cãi, ông Luận đã thừa nhận hành vi hai lần mua dâm bé Q..