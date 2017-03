Thông tin từ báo chí giúp xây dựng lực lượng công an vững mạnh hơn

Theo Đại tá Nguyễn Hải Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, trong năm 2014, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động của lực lượng Công an đã góp phần tích cực trong nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, phản ánh kiến nghị khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong hoạt động của lực lượng công an...





Buổi gặp gỡ giữa công an Hậu Giang với các cơ quan báo chí. Ảnh: GIA TUỆ

“Trong năm 2014, công an tỉnh đã đón nhận nhiều góp ý cho lực lượng trong nhiều lĩnh vực hoạt động và mong trong năm 2015 cũng như các năm tiếp theo mong nhận được nhiều sự góp ý từ phía báo chí . Đây là kênh thông tin quan trọng góp phần xây dựng lực lượng công an Hậu Giang” – Đại tá Nguyễn Hải Sơn nói.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, trong năm 2014, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình triển khai nhiều biện pháp, đối sách giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên về ANTT, đảm bảo ổn định an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, lần đầu tiên, sau 10 năm thành lập, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014”; 5 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2014; 13 đơn vị Quyết thắng; 11 đơn vị Tiên tiến và 162 cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 đơn vị được Chủ tịch nước trao tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.