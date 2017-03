Thông tuyến đường lên vùng cao Quảng Nam

Sau nhiều ngày giao thông lên 2 huyện vùng núi cao Bắc Trà My, Nam Trà My bị ách tắc do đất đá sạt lở, trưa 21.11 tuyến đường ĐT616 liên tỉnh đã chính thức được thông.

Theo UBND H.Nam Trà My, gần 1 tuần qua địa phương bố trí 3 xe đào liên tục giải phóng hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối sạt lở; tuy nhiên hiện mới chỉ xử lý được một phần khối lượng đất đá, thậm chí tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục xảy ra.



Các tuyến giao thông từ trung tâm H.Nam Trà My về 7 xã vùng cao cũng chưa thể khắc phục; tuyến đường từ Quảng Nam đi Kon Tum chưa khai thông. Theo tính toán của các nhà thầu, phải chờ thêm vài ngày nữa, khi tình trạng sạt lở ngừng hẳn mới có thể đưa phương tiện vào san ủi.



Theo H.X.Huỳnh (TNO)