Thông tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua Quảng Bình

Theo Mạnh Thành (TTXVN)



Theo ông Nguyễn Thanh Khánh - Phó Giám đốc Ga Đồng Hới, sau khi thông tuyến, các tàu SE6, SE4, SE2, TN2, SE8 với hàng ngàn hành khách do bị tắc đường phải đỗ lại Ga Đồng Hới đã tiếp tục hành trình của mình.Trước đó, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã bị chia cắt do lũ lụt và sạt lở gây ra tại nhiều điểm thuộc huyện Tuyên Hóa. Nhiều chuyến tàu cùng với hàng ngàn hành khách phải đỗ lại Ga Đồng Hới để chờ đợi thông tuyến.Cũng do tắc đường nên trong hai ngày 15 và 16/10, ngành đường sắt phải buộc phải hủy bỏ nhiều chuyến tàu có hành trình từ Bắc vào Nam .Cùng với đường sắt, tại tỉnh Quảng Bình cũng có hàng trăm tuyến đường liên thôn, liên huyện bị ngập chìm trong nước; nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 12A qua huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, đường 20 Quyết Thắng qua huyện Bố Trạch, đường Hồ Chí Minh qua huyện Minh Hóa, đường nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh qua huyện Quảng Ninh cũng bị chia cắt do nước lũ, khiến giao thông gần như bị tê liệt, nhiều đoạn ngập sâu từ 2 đếm 3m.Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến thời điểm này, do ảnh hưởng cơn bão số 11, Quảng Bình có 5 người chết, 1 người mất tích, 27 người bị thương; 208 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; trên 400 nhà bị tốc mái hư hỏng; số nhà bị ngập lụt trên 11.000 ngôi; 300 phòng học ngập trong nước./.