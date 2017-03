Thông xe đường TP.HCM -Trung Lương trước Tết

Hệ thống đường dẫn thuộc tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Theo bà Thủy, mặc dù còn 15 hạng mục chưa hoàn thành nhưng tuyến đường này vẫn được thông xe nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A, đặc biệt là trong dịp Tết Canh Dần.Theo đó, Bộ cho phép các phương tiện có tốc độ trên 50km/giờ và các phương tiện được ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp chống bão lũ, xe quốc phòng và xe công an đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe hộ tống được lưu thông.Các phương tiện xe công nông, ôtô khách, chở hàng hóa, xe cơ giới, xe gắn máy… không được lưu thông trên tuyến cao tốc này.Thời gian quản lý tạm thời bắt đầu từ ngày thông tuyến (3/2/2010) cho đến khi dự án hoàn thành, dự kiến cuối quý I/2011.Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông-Vận tải) đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc đi qua là Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông.Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương có chiều dài toàn tuyến là 61,9km, vận tốc thiết kế 120km/giờ với 8 làn xe với tổng kinh phí đầu tư 9.884 tỷ đồng./.