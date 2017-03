Thông xe hai nhánh biên cầu Rạch Chiếc mới

Mỗi nhánh biên có chiều dài của phần cầu chính là 295 m, đường dẫn hai đầu hơn 440 m và rộng gần 10 m. Theo Sở GTVT, sau khi thông xe hai nhánh biên, cầu Rạch Chiếc cũ sẽ được tháo dỡ để thi công phần cầu chính ở giữa rộng gần 27 m.

Cũng trong sáng 25-12, toàn bộ công trình cầu Thủ Thiêm được hoàn thành với việc đưa nhánh cầu N4 vào sử dụng, nối từ mặt cầu phía quận 2 xuống đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Như vậy, tại giao điểm giữa điểm đầu của cầu Thủ Thiêm với đường Nguyễn Hữu Cảnh hình thành nên hệ thống cầu vượt, hầm chui hiện đại nhất TP, gồm: các nhánh cầu vượt trên cao cho các làn xe nối quận 2 với quận 1 và Bình Thạnh; nút giao bằng trên hầm kín gồm đảo tròn và các đảo dẫn hướng; hầm chui trực thông dưới cùng dọc theo đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Nhằm đảm bảo lưu thông, Sở GTVT ra thông báo phân luồng tại khu vực hai công trình trên như sau:

Tại khu vực cầu Thủ Thiêm, xe hai bánh và người đi bộ bị cấm lưu thông qua hầm chui trực thông, các loại xe tải và xe khách vẫn lưu thông bình thường theo biển báo ở hai chiều hầm. Trên phần đường nổi bên hông hầm chui cho phép các loại xe lưu thông một chiều theo hướng từ cầu Sài Gòn về quận 1. Xe từ quận 1 ra cầu Sài Gòn không được lưu thông qua vòng xoay dưới cầu vượt mà phải đi theo lộ trình sau: Nguyễn Hữu Cảnh → đường gom (đường vào khu dân cư Him Lam) → Nguyễn Hữu Cảnh; các phương tiện có nhu cầu rẽ trái từ Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Ngô Tất Tố phải lưu thông theo lộ trình: Nguyễn Hữu Cảnh → đường gom (đường vào khu dân cư Him Lam) → Nguyễn Hữu Cảnh → quay đầu tại điểm mở gần cao ốc The Manor → Nguyễn Hữu Cảnh → Ngô Tất Tố.

Phía trên cầu Thủ Thiêm, cấm xe hai bánh lưu thông vào nhánh N1. Xe hai bánh có nhu cầu lưu thông trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận 1 đi theo lộ trình: quận 2 → cầu Thủ Thiêm → nhánh N4 → Ngô Tất Tố → quay đầu xe, rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh → quận 1. Trên nhánh N4, các loại phương tiện được phép lưu thông một chiều theo hướng từ quận 2 sang quận Bình Thạnh.

Tại khu vực cầu Rạch Chiếc, các phương tiện lưu thông theo sơ đồ trên.

L.ĐỨC - H.TUYÊN