Thông xe kỹ thuật cho cây cầu dài nhất ở Tây Bắc

Cầu Bản Xá đang được các đơn vị gấp rút thi công.

(Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Được khởi công từ tháng 3/2009, cầu Bản Xá là một công trình trọng điểm vượt qua lòng hồ Thủy điện Sơn La, kết nối Quốc lộ 12 với toàn bộ các khu tái định cư, khu hành chính của thị xã Mường Lay. Cây cầu này là một phần quan trọng của tuyến đường Mường Lay-Nậm Nhùn, sau khi hoàn thành sẽ sử dụng để vận chuyển vật tư - vật liệu, máy móc thiết bị xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu có công suất 1.200 MW.Với chiều dài 670m, làn đường cho xe chạy rộng tới 9m và tổng giá trị xây lắp trên 370 tỷ đồng, cầu Bản Xá được coi là cây cầu bê tông đúc hẫng dự ứng lực dài nhất và lớn nhất Tây Bắc hiện nay. Cầu Bản Xá có chiều cao thiết kế 52m so với mặt đất tự nhiên và có tính khẩu độ thông thuyền, đảm bảo cho các loại tàu thuyền có thể qua lại bình thường dưới lòng hồ.Theo tiến độ, cầu Bản Xá sẽ thi công liên tục trong 26 tháng và hoàn thành vào tháng 5/2011. Tuy nhiên, do thi công đúng vào thời gian trong nước và thế giới đang gặp phải những bất ổn về kinh tế, kinh phí đầu tư luôn không đáp ứng đủ nên tiến độ đến nay đã chậm mất 4 tháng.Cho đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành đến 98%, chỉ còn một số hạng mục nhỏ đang hoàn thiện nốt như phần lan can bờ 2 bên thành cầu, phần thảm bê tông Asphalt trên mặt cầu và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Các hạng mục này dự kiến khoảng 20 ngày nữa sẽ hoàn thành.Để phối hợp tổ chức thành công Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị xã Mường Lay (8/10/1971-8/10/2011), Ban quản lý dự án đã cho phép thông xe kỹ thuật từ ngày 6 đến 10/10, các loại phương tiện hạng nhẹ và người đi bộ có thể qua lại 2 bên bờ của thị xã trong những ngày này. Sau đó các đơn vị thi công sẽ đóng tuyến để hoàn thành các hạng mục còn lại, khi đảm bảo thực sự an toàn mới cho phép đưa cầu vào hoạt động bình thường.