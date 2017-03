Thông xe tuyến QL 12 nối Lai Châu với Điện Biên

Theo thông báo mới nhất của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu, từ ngày 23/10 sự cố trượt taluy từ km83+831 đến km 84+234 trên Quốc lộ 12 đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục, thông tuyến cho người và phương tiện qua lại.



Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua khu vực này, ngành Giao thông-Vận tải Lai Châu thống nhất với Ban quản lý dự án 1 (Bộ Giao thông-Vận tải) tiến hành tổ chức thông đường cho các phương tiện qua lại vào các giờ hàng ngày là buổi sáng từ 9-10h, buổi trưa từ 12-13h, buổi chiều từ 15-16h.



Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng quản lý Vận tải-Phương tiện và người lái Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, hằng ngày đơn vị vẫn thường xuyên giữ liên lạc với đơn vị thi công trên tuyến đường trên.



Tuy thông báo giờ thông xe chính thức như vậy, song đến thời điểm này tại vị trí sạt lở trên, các phương tiện vẫn có thể qua lại thường xuyên, liên tục. Lý do bởi do vị trí bị sạt lở kéo suốt từ đỉnh núi tới lòng sông, hiện nay đơn vị thi công đang tiến hành san gạt, vận chuyển khối lượng đất đá phía trên nên chưa ảnh hưởng tới lòng đường đang sử dụng.



Sau khi các đơn vị thi công tới vị trí phía trên taluy sát mép đường, mới bắt đầu thực hiện thông xe theo giờ đã thông báo để đảm bảo việc phân phối thời gian hợp lý cho phương tiện qua lại và máy móc thi công.



Sự cố sạt lở trên xảy ra từ ngày 27/9, do mưa lớn đã làm đất đá trên đỉnh núi sạt xuống, vùi lấp cả 2 tuyến đường cũ và mới của Quốc lộ 12 gây tê liệt giao thông trong nhiều ngày qua.



Theo ước tính ban đầu, khối lượng đất đá cần giải phóng là 200.000m3, song trên thực tế đã lên tới hàng triệu m3. Do khối lượng công việc khắc phục quá lớn, Ban quản lý dự án đã tính đến phương án làm cầu đi qua để vừa nhanh chóng thông xe qua lại, vừa giảm bớt chi phí thi công./.







Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)