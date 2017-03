Thót tim trước ngôi nhà ba lầu “hình bẫy chuột”

Căn nhà có thể bị sập đổ bất cứ lúc nào “Hiện trạng căn nhà của ông Võ Minh Khởi đã bị sụp lún nặng nghiêng về một bên, mất thẩm mỹ về mặt kiến trúc, phá hoại nghiêm trọng về hệ kết cấu chịu lực, gây nguy hiểm, nên không đảm bảo an toàn cho người sử dụng và các công trình lân cận, nên đề nghị phải ngưng sử dụng căn nhà của ông Võ Minh Khởi và bà Lê Thị Kiểu. Đồng thời phải có biện pháp phá dỡ ngay căn nhà của ông Võ Minh Khởi nhằm đảm bảo an toàn người sử dụng và an toàn tính mạng các hộ dân liền kề”. Trích nguyên văn báo cáo kết quả thẩm định nhà ông Khởi ngày 6/11/2013 của Cty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Cà Mau.