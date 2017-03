Thử đi, cho biết đá, vàng

Trong khi các nhà chuyên môn khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn thì nỗi lo của người dân lên đến đỉnh điểm. Thay mặt bà con ở đây, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nói với Pháp Luật TP.HCM: “Tôi đề nghị những người nói đập vẫn an toàn, không có vấn đề gì hãy lên sống dưới chân đập một thời gian cùng người dân sẽ “biết đá biết vàng” ngay”.

Trong ảnh: Đoàn chuyên gia đến khảo sát tại một nhà dân bị nứt tường ngày 8-9. Ảnh: L.PHI. Một người già ôm cháu vào lòng với ánh mắt lo âu. Ảnh: VNEXPRESS

Cho đến hôm qua, sau gần 60 trận động đất xảy ra tại đây (cộng dồn từ trước tới nay), đoàn các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu và Viện Địa chất mới chính thức vào tìm nguyên nhân động đất tại huyện Bắc Trà My và vùng lân cận.

PV