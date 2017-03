Thủ đô Hà Nội đón năm mới Ất Mùi với niềm tin và hy vọng

Khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ Giáp Ngọ qua đi. Hòa cùng với nhân dân cả nước, người dân Thủ đô hân hoan chào đón năm mới Ất Mùi 2015. Không khí đón mừng tân xuân rộn ràng, náo nức với những niềm vui, hy vọng về một năm mới thắng lợi và hạnh phúc tràn ngập trên khắp nẻo đường thành phố.

Từ chập tối 18/2 (tức 30 Tết), hàng vạn người Việt cùng du khách nước ngoài từ khắp nơi đã nô nức đổ về trung tâm thành phố để tản bộ chờ đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Trong đêm cuối cùng của năm, Hà Nội như "khoác" lên mình tấm áo mới. Rảo quanh một vòng, từ Điện Biên Phủ, ngược về Tràng Thi, vòng qua những phố "Hàng", về đến phố Bà Triệu, Bạch Mai, Minh Khai, thấy đâu đâu cũng lấp lánh, rực rỡ bởi hàng triệu ánh đèn, hoa đủ màu sắc, hình dáng bắt mắt.

Nổi bật nhất vẫn là Bờ Hồ, nơi đây như bức tranh hoa bừng lên sắc xuân với muôn ngàn đoá hoa duyên dáng đua sắc. Quanh hồ Gươm, những chương trình xiếc tổng hợp, ca múa nhạc ngoài trời mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra hấp dẫn tại sân khấu Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không khí đón tân xuân rộn rã khắp phố phường. Cảnh ấy khiến cho nhiều người, dù đã gắn bó với Hà Nội cả đời người cũng cảm thấy rạo rực, bồi hồi.

Thích thú ngắm những cánh hoa đào Nhật Tân đang bừng nở khoe sắc xuân, chị Kinga (Katowice, Ba Lan) một du học sinh Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ cho chúng tôi xem những bức ảnh chị đã lưu lại trong ống kính máy ảnh của mình, trong đó có hình ảnh tháp Rùa mờ ảo trong cơn mưa chiều, những tà áo dài trắng thướt tha của những cô gái bên hồ Gươm, theo như Kinga nói, là rất ấn tượng. Đến Hà Nội lần này là lần thứ 2 và lần đầu tiên đến vào đúng Tết cổ truyền của người Việt, Kinga rất vui khi cùng bạn bè người Hà Nội đi đón giao thừa. Kinga bảo, Tết của người Việt Nam cũng vui như Tết của người phương Tây nhưng cảm nhận có nét khác biệt, đó là không khí đầm ấm gia đình. “Người Hà Nội đáng yêu, ai cũng vui, rạng rỡ,” Kinga nhận xét.

Thong dong ngắm dòng người đang ngày càng nối dài quanh hồ Gươm, chờ đón xem bắn pháo hoa, ông Vũ Hoan, 78 tuổi (ngõ Quỳnh, Hai Bà Trưng) cho biết, đã nhiều năm nay, ông và gia đình, gồm 9 người với 3 thế hệ, đều cùng nhau đón giao thừa ở hồ Gươm. Cảm nhận của ông Hoan về đêm giao thừa tối nay ở Hà Nội là rất tuyệt vời vì hoa rất đẹp, người đông, nhưng ngăn nắp, trật tự, không có cảnh chen lấn xô đẩy. Đấy là điều hơn hẳn những năm trước.

"Cảm xúc đón thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất trời trong ánh sáng lung linh của pháo hoa rất khó tả. Tự cảm thấy thanh thản và trân trọng cuộc sống hơn” - ông Hoan bày tỏ.

Còn Nguyệt, 16 tuổi, cháu gái ông Hoàn tâm sự, được xem những tia pháo hoa vút thẳng lên cao rồi vỡ tung ra thành những chùm hoa ánh sáng muôn hình dáng và đầy màu sắc trong đêm giao thừa là niềm hạnh phúc vô cùng.

Sóng bước trên đường Đinh Tiên Hoàng với người chị họ Đàm Hoàng Lan (khu M, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng), chị Andy Thanh Hương, 21 tuổi, Việt kiều Anh xúc động: Tuy sinh tại Hà Nội, nhưng chưa bao giờ chị được ở Hà Nội. Theo mẹ và bố - một kỹ sư người Anh, sang quê xứ sương mù từ thuở lọt lòng hồi năm 1994 đến nay, đây là lần đầu tiên Andy Thanh Hương được đón Tết tại Hà Nội, đi du xuân với đồng bào của mình. “Chị tôi bảo, đứng đây đón những giây phút mở đầu một năm mới chắc tôi năm nay sẽ được nhiều điều may mắn”, cô gái Việt kiều cười nói sảng khoái.

Trong niềm hân hoan phấn khởi, Hà Nội tự hào nhìn lại 365 ngày cũ. Vượt qua nhiều khó khăn, tác động không nhỏ tới nhịp độ phát triển của cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng, Hà Nội có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt kinh tế, xã hội; đời sống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội... không ngừng được cải thiện. Như nhận xét của đông đảo chuyên gia kinh tế, năm 2014 là một khoảng thời gian quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Sang năm Ất Mùi 2015, đã có những dự đoán nền kinh tế thế giới và đất nước vẫn có nhiều khó khăn. Năm nay cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Biết bao nhiệm vụ bộn bề, biết bao rào cản, thách thức mới được đặt ra, nhưng song hành cũng là thời cơ, vận hội mới đang chờ ở phía trước. Để vượt qua những rào cản thách thức và nắm bắt, tận dụng cơ hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đồng lòng, dồn sức, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đưa Thủ đô tiến bước vững chắc trên con đường phát triển.

Quyết tâm đó đang cụ thể hóa bằng những con số “biết nói” Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố ngay trước thềm Xuân về: Sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2015 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hoá cùng thời điểm này dự kiến là 295.176 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, tăng 9,6% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt xấp xỉ 3,9 tỷ USD, tăng 10,9%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn dự kiến tháng 2 đạt 1.204 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so cùng kỳ…

Tờ lịch cuối cùng của năm Giáp Ngọ 2014 đã rời lốc lịch. Mùa xuân mới đang về trên mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, ùa về trong lòng mỗi người dân Thủ đô. Bên hồ Gươm huyền thoại, chợt nhớ lời của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân trong dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô: Kể từ ngày "năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về", Hà Nội hôm nay đã thực sự đứng trên một tầm cao mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng là biểu tượng về trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn của đất nước Việt Nam; xứng đáng với danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" do UNESCO trao tặng cho Thủ đô duy nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương suốt 15 năm qua.

Năm mới Ất Mùi 2015 đã đến./.