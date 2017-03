Thủ đoạn làm ăn của một “đại gia xứ Nghệ”

Tháng 11-2004, Thái Lương Trí ký hợp đồng với ông Oong Khăm Sivilay (quốc tịch Lào), Giám đốc Công ty Khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm, có trụ sở tại huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. Trong hợp đồng thỏa thuận phía Việt Nam góp 100% vốn bằng giá trị hợp đồng gồm: Máy móc, thiết bị và tiền mặt. Phía Lào là Công ty Khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm lấy dự án thăm dò làm tài sản thay thế vốn góp, đồng thời chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ trình Chính phủ Lào xin cấp giấy phép thành lập công ty liên doanh. Phần lợi nhuận thu được phân chia theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên, phía Việt Nam 65%, phía Lào 35%.

Hai bị can Trí và Hải

Để có hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, đầu tháng 6-2006, Thái Lương Trí cùng Nguyễn Ngọc Bích (nhân viên Công ty TNHH Thái Dương) soạn thảo hợp đồng số 07 ngày 15-6-2006 (bằng tiếng Việt), sau đó Trí ký đóng dấu và giao cho Bích đưa sang Lào để Oong Khăm Silivay ký tên, đóng dấu. Nhưng ông Oong Khăm Silivay không ký vào bản hợp đồng do Bích mang sang mà chỉ đóng dấu khống vào 3 tờ giấy khổ A4 rồi đưa lại cho Bích cùng với hợp đồng trên.

Trí biết rõ chữ ký trong hợp đồng không phải của ông Oong Khăm Silivay nhưng vẫn sử dụng hợp đồng này để gửi bổ sung thành bộ hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài. Tháng 11-2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài số 08/BKH-ĐTRNN, trong đó ghi: Công nhận Công ty TNHH Thái Dương liên doanh với Công ty khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm để thành lập Công ty Đại Phú tại Lào, thời hạn hoạt động của dự án là 30 năm. Trên thực tế, không hề có Công ty Đại Phú được thành lập và hoạt động tại Lào.

Tháng 5-2007, ông Oong Khăm Silivay đã có đơn gửi các cơ quan chức năng của Lào kiện Thái Lương Trí làm giả hợp đồng số 07, giả mạo chữ ký ông Oong Khăm Silivay nên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hủa Phăn, Lào có thông báo đình chỉ hoạt động liên quan đến việc tìm kiếm, thăm dò tại mỏ Huội Chùn, huyện Xẩm Tạy, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tiếp đó, Công an Kinh tế thuộc Sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đã ra lệnh thụ lý vụ án, mở cuộc điều tra. VKSND tỉnh Xiêng Khoảng có lệnh bắt Thái Lương Trí do có hành vi làm giả hợp đồng, giả chữ ký của ông Oong Khăm Silivay.

Nhận thấy có những dấu hiệu phạm tội, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thái Lương Trí và Dương Minh Hải (SN 1958), trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Công ty liên doanh khoáng sản Lào - Việt để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra có đủ sơ sở kết luận:

Sau khi đã thống nhất thỏa thuận ký các hợp đồng góp vốn liên doanh thành lập Công ty CP khoáng sản Lào - Việt, Trí và Hải đã lợi dụng lòng tin của các cá nhân, doanh nghiệp, tạo ra mâu thuẫn nội bộ, tìm cách mượn rồi chiếm đoạt cổ phần của hai cổ đông Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành, làm thủ tục và xây dựng nội dung hợp đồng ký với Chính phủ Lào ngày 31-10-2008 để gạt tên 2 cổ đông ra khỏi Công ty liên doanh khoáng sản Lào - Việt; lập hồ sơ xin Bộ kế hoạch và Đầu tư Lào cấp giấy phép thành lập Công ty liên doanh khoáng sản Lào - Việt rồi loại bỏ tên ông Huấn và bà Thành ra khỏi công ty để chiếm đoạt số cổ phần của họ có trong Công ty CP khoáng sản Lào - Việt…

Những tài liệu điều tra còn chứng tỏ Thái Lương Trí đã sử dụng hợp đồng liên doanh giả ngày 15-6-2006, làm giả Biên bản họp cổ đông Công ty TNHH Thái Dương nhằm lừa dối Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài và giấy phép đầu tư điều chỉnh; sử dụng con dấu giả mang tên Công ty CP khoáng sản Lào - Việt để đóng vào nhiều văn bản giao dịch của Công ty CP khoáng sản Lào - Việt nhằm lừa dối các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam để làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ Huổi Chừn (Lào). Hành vi phạm tội của Thái Lương Trí đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Còn Dương Minh Hải là đồng phạm cùng Trí thực hiện hành vi phạm tội.

Từ những lẽ đó, VKSNDTC đã lập cáo trạng truy tố 2 bị can Thái Lương Trí và Dương Mạnh Hải về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điều 267 BLHS và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 140 BLHS. Vụ án sẽ được xét xử vào tháng 7-2011 tại TAND TP Hà Nội.

Theo Thu Hiền (ANTĐ)