Thu giữ hàng tấn măng ngâm hóa chất độc hại

Lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Bến Thủy đã niêm phong, thu giữ 13 thùng phuy (loại 150 lít) măng ngâm hóa chất và 18 bao tải vàng chứa măng (trọng lượng gần 3 tấn) không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, chiều 7-6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hàng chục tấn thực phẩm bẩn, chất phụ gia độc hại. Trong đó có hơn 25 tấn măng đã qua sơ chế, 48,5 kg chất vàng ô và nhiều hóa chất dạng bột, hơn 7.800 chai dấm thành phẩm được sản xuất bằng công thức acid pha với nước lạnh.