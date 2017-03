Thu hồi 368 triệu học tiến sĩ của Phó bí thư Bình Định

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 1-3, một lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này đã tiến hành các thủ tục thu hồi vào ngân sách hơn 386 triệu đồng từ ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Đây là số tiền của ngân sách mà tỉnh Bình Định đã chi hỗ trợ ông Toàn để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Bulacan State (Philippines) theo hình thức bán du học từ tháng 9-2011 đến tháng 9-2013.

Cùng ngày, một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định xác nhận ban này đã tiếp nhận số tiền trên từ ông Toàn để hoàn trả vào ngân sách. “Do khi đi học tiến sĩ, ông Toàn là trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nên tỉnh chuyển tiền hỗ trợ ông Toàn qua ban này. Theo quy định, nay ông hoàn trả lại tiền qua Ban Tuyên giáo để nộp vào ngân sách”- vị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay.



Ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Giải thích lý do thu hồi tiền hỗ trợ đào tạo tiến sĩ đối với ông Lê Kim Toàn, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết do đến nay Bộ GD-ĐT chưa công nhận văn bằng tiến sĩ của ông Toàn do Trường ĐH Bulancan State cấp.

Mặt khác, việc áp dụng chính sách đào tạo cán bộ khoa học- công nghệ trình độ cao để hỗ trợ tổng cộng 386 triệu đồng cho ông Toàn đi học tiến sĩ là không phù hợp. Bởi khi đăng ký đi học tiến sĩ học ở nước ngoài, ông Toàn đã 46 tuổi trong khi quy định không quá 30 tuổi.

Ngoài ra, ngành quản lý giáo dục mà ông Toàn học tiến sĩ cũng như nước Philippines không có trong quy định của tỉnh Bình Định về ngành, quốc gia đào tạo.



Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi lấy bằng tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường ĐH Bulacan State theo hình thức bán du học, ông Toàn khai trong lý lịch đảng viên bổ sung là có bằng “tiến sĩ chính quy”. Trong tờ trình do bí thư Tỉnh ủy Bình Định ký ngày 14-4-2014, gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về việc xin ý kiến nhân sự bầu bỏ sung phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, ghi ông Lê Kim Toàn có trình độ chuyên môn là tiến sĩ. Từ đó, trong các hồ sơ khác đều ghi ông Toàn có trình độ chuyên môn tiến sĩ. Trong danh sách ứng viên do Tỉnh ủy Bình Định công bố tháng 5-2015, ông Toàn cũng có trình độ chuyên môn là tiến sĩ.

Tuy nhiên, đến tháng 5-2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 công bố trước cử tri, phần trình độ chuyên môn của ông Toàn lại ghi là thạc sĩ quản lý giáo dục. Một số vị nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định có đơn phản ánh, đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý đối với ông Toàn vì cho rằng ông này không trung thực trong kê khai lý lịch về trình độ chuyên môn, dùng tiền ngân sách nhà nước đi học tiến sĩ nhưng văn bằng không được công nhận; yêu cầu ông Toàn phải hoàn trả tiền cho ngân sách.

Trước đó ngày 22-2, trong thông báo về kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này kết luận ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Lê Kim Toàn và ông Nguyễn Văn Thiện kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét.