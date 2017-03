Thu hồi các xe ba, bốn bánh gắn động cơ điện

Theo công điện, hiện nay tình hình vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đang diễn ra rất phức tạp. Điển hình là các hành vi sử dụng xe ba bánh tự chế; phương tiện cơ giới đường bộ quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng; tham gia giao thông bằng xe máy điện chưa đăng ký; nhập khẩu và kinh doanh phương tiện gắn động cơ điện không qua kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...



Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Bộ GTVT, Bộ Công an và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm, thu hồi xe ba bánh tự chế, phương tiện cơ giới đường bộ hết hạn đăng kiểm, sử dụng; các phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm; đặc biệt là các loại xe 3-4 bánh gắn động cơ điện.